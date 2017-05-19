Ученые объяснили, каким городам угрожает повышение уровня моря

Американские ученые сообщают, что к 2050-ому году уровень моря рядом с прибрежными территориями повысится на 10-20 см. Из-за этого наводнений в экваториальных и тропических прибрежных зонах станет в два раза больше, чем сегодня. Они также назвали регионы и города, которые пострадают больше остальных.

Тяжелее всего придется таким городам, как Мумбаи и Кочин в Индии, а также Абиджану в Кот-д'Ивуар. Для катастрофических последствий здесь достаточно поднятия уровня моря всего на 5 см.

В зону опасности также попадают Ванкувер в Канаде, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес в США, все города атлантического побережья Европы.

Выводы эксперты сделали, основываясь на теории экстремальных значений, примененной к имеющимся данным по темпам повышения уровня моря и частоты наводнений в различных уголках Земли.

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