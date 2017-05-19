Google подтвердила скорый анонс Android Pay в России

На конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая проходит в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая, компания Google объвила, что вскоре ее платежный сервис Android Pay станет доступен в Бразилии, Канаде, Испании, Тайване и России. На данный момент Android Pay доступен в десяти регионах.


Как ожидалось, компания Google должна была официально представить свой платежный сервис 15 мая на специально мероприятии, однако потом пресса была оповещена о переносе мероприятия на неизвестный строк. Тем не менее, в прошлые выходные пользователи устройств на базе Android уже начали получать уведомление о появлении приложения Android Pay в российском Google Play. Приложение, действительно, уже доступно для установки. Прада, пока не позволяет привязать к себе банковские карты российских банков. Кроме того, Visa рассекретила на неделе список банков, поддерживающих Android Pay: Альфа-банк, Райффайзен банк, МТС, ТинькоффБанк, Сбербанк, ВТБ24, Открытие и АК БАРС БАНК.

Осенью 2016 года в России заработал стачала сервис Samsung Pay, а затем и Apple Pay. С запуском Android Pay бесконтактными платежами смогут воспользоваться не только пользователи некоторых смартфонов Samsung, но и других Android-смартфонов с чипом NFC. Кроме того, поддержка Android Pay появилась в смарт-часах, когда вышло обновление Android Wear 2.0.

Источник
Google
Теги
ANDROID Россия Google платежная система Android Pay

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