«Рамблер» запустил портал rambler.ua и почту @rambler.ua

Компания Rambler&Co объявила о запуске портала rambler.ua. Как обещают разработчики, работа портала построена на тех же принципах "качества и независимости", что и российская версия «Рамблера».





Читатели «Рамблера» из украинских регионов смогут увидеть главные новости Украины на главной странице сервиса, в том числе основные события 25 крупнейших городов страны, а также смогут следить за информацией о погоде и курсах валют.

В дополнение к новостям, пользователям доступна почта в домене @rambler.ua. Она обладает всей функциональностью привычной Рамблер/почты. Желающие смогут сохранить и перенести заблокированный почтовый ящик с другого сервиса и продолжить использовать его со старым адресом.