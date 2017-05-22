Люди предположительно достигнут ближайших звезд уже через 100 лет

Рене Хеллер (Rene Heller), физик из расположенного в Германии Института Макса Планка по исследованию Солнечной Системы, считает, что человечеству удастся достичь ближайших 10 звезд уже через сто лет. Хеллер уверен, что ученые и инженереы смогут разработать двигатели, способные разгоняться до 0,2 скорости света уже в ближайшие 45 лет.

К таким выводам он пришел проанализировав данные за 200 лет — исследование показало, что рост скорости транспортных средств (от простых паровозов до современной станции Voyager 1) человечества составляет примерно 4,72% в год.