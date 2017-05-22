Android Pay начинает работу в России

Компания Google официально представила платежную систему Android Pay в России. Сервис заработает с 23 мая 2017 года. Он позволяет оплачивать покупки в магазинах и приложениях с помощью смартфонов на базе Android 4.4 и выше.


Для оплаты покупки в магазине потребуется установить приложение Android Pay из Google Play и приложить разблокированный гаджет к терминалу с поддержкой NFC. Для покупок дешевле 1000 рублей разблокировка не требуется.

Среди банков-партнеров на момент запуска — «АК БАРС», Альфа-Банк, БинБанк, ВТБ24, МТС Банк, Банк «Открытие», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, «Рокетбанк», Банк Русский Стандарт, Россельхозбанк, Сбербанк, Тинькофф Банк, «Точка» и Яндекс.Деньги. Кроме того, Android Pay позволяет хранить дисконтные и бонусные карты «Магнита», «Перекрестка», Starbucks, KFC, «Роснефти» и так далее.

Напомним, осенью 2016 года в России заработал стачала сервис Samsung Pay, а затем и Apple Pay. С запуском Android Pay бесконтактными платежами смогут воспользоваться не только пользователи некоторых смартфонов Samsung, но и других Android-смартфонов с чипом NFC. Кроме того, поддержка Android Pay появилась в смарт-часах, когда вышло обновление Android Wear 2.0.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID Россия платежная система Android Pay

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