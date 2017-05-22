Цзя Юэтин (Jia Yueting), китайский миллиардер и основатель LeEco, уходит с поста директора Leshi Internet Information and Technology, основной материнской компании. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на официальную заявку в Шэньчжэньской фондовой бирже.





Его пост займет Лян Цзюн (Liang Jun), до настоящего момента бывший вице-президентом компании. Он присоединился к LeEco в 2012 году, а ранее был одним из топ-менеджеров Lenovo. Цзя Юэтин, хоть и перестанет быть директором, продолжит свою деятельность в роли председателя совета директоров Leshi Internet Information and Technology.

Такие перестановки стали следствием масштабной реструктуризации, призванной решить недавние проблемы компании с наличным денежным потоком.