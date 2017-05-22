Цифра дня: Сколько смартфонов заразили задержанные МВД хакеры?

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смартфонов заразили задержанные МВД хакеры.

Сотрудники МВД России при активном содействии компании Group IB обнаружили и задержали группу хакеров, сумевших распространить троян более чем на миллион смартфонов. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.





Группа хакеров описывается как межрегиональная. Злоумышленники занимались тем, что снимали деньги с банковских счетов с помощью созданного ими трояна. Зловред позволял получить несанкционированный доступ к смартфону и с помощью скрытых SMS-команд переводить деньги на заранее подготовленные счета.

Жертвами трояна стали более миллиона пользователей мобильных устройств, а ущерб от деятельности злоумышленников превысил 50 миллионов рублей.

Сотрудники МВД провели 20 обысков территории шести регионов России, изъяв компьютерную технику, сотни банковских карт и SIM-карт, оформленных на подставных лиц. Участники группы были задержаны. Четверо из них заключены под стражу, с остальных взята подписка о невыезде. Против них заведено уголовное дело за мошенничество в сфере компьютерной информации.