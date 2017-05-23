Google запустила семейный доступ к YouTube TV, Google Keep, Календарю и Фото

Компания Google расширила возможности семейного доступа к своими сервисам. Напомним, ранее предлагалась семейная подписка на Google Play Музыку и семейная библиотека Google Play, а теперь к ним добавились YouTube TV, Google Calendar (Google Календарь), Keep и Photos (Google Фото).

В регионах, где YouTube ТВ работает, сервис доступен для группы из 6 участников участников семейной группы за 35 долларов в месяц. Семейный календарь облегчит совместное планирование. Google Keep дает возможность быстро создавать общие заметки, списки дел и напоминания. В Google Фото доступна возможность делиться фото и видео сразу со всеми участниками семейной группы.

Семейный доступ к Google Keep, Календарю и Фото начал внедряться по миру с сегодняшнего дня. Пользователь может создать семейную группу, пригласить в нее до 5 человек, чтобы вместе использовать сервисы Google.

Источник
Google
Теги
Google Google Photos GOOGLE CALENDAR Google Keep YouTube TV

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