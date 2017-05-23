Ученые предсказали существование планет-бубликов

Ученые из Гарварда и Калифорнийского университета в Дейвисе предсказали существование планетарных объектов под названием “synestia,” огромных, вращающихся бублико-подобных масс горячего расплавившегося камня, сформировавших объекты размером с планету, в результате столкновений друг с другом. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, выпускаемого Американским геофизическим союзом.





Более того, по словам исследователей, такую стадию формирования прошла и наша Земля. Синестия возникает в результате сильных столкновений более мелких объектов с высокой скоростью вращения, когда их вещество плавится и частично испаряется. С течением времени новые объекты остывают и твердеют, преобразуясь в известные сейчас почти сферические планеты с сопутствующим отделением спутников.

Синестия больше всего напоминает пончик, бублик или эритроцит. Авторы сформировали это название из греческих слов συν (вместе) и Eστια (Естия, богиня архитектуры). Для исследования они использовали собственную программу HERCULES (Highly Eccentric Rotating Concentric U (potential) Layers Equilibrium Structure).