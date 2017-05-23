В Швейцарии хотят отказаться от ядерной энергетики

В Швейцарии прошел референдум, в результате которого граждане решили полностью отказаться от ядерной энергетики и перейти на использование возобновляемых источников энергии. Вопрос, к слову, стал актуален после страшной аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии в 2011-ом году.

Впрочем, далеко не все высказались «за». Те, кто против, уверены, что переход на солнечные и ветряные электростанции, скажется на стоимости и качестве электроэнергии, кроме того, огромное количество ветряных мельниц может испортить живописный ландшафт.

Точные сроки закрытия атомных электростанций не названы. На данный момент треть электричества Швейцарии генерируют именно они. Предположительно, проект начнут реализовывать в январе 2018-го года.

Источник
Engadget
Теги
наука

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Что случилось 22 мая 2017 года?
Роскосмос анонсировал высокоточную «Цифровую Землю»
Samsung показала растяжимый OLED-дисплей

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 83
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 74
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43