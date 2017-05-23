В Швейцарии хотят отказаться от ядерной энергетики

В Швейцарии прошел референдум, в результате которого граждане решили полностью отказаться от ядерной энергетики и перейти на использование возобновляемых источников энергии. Вопрос, к слову, стал актуален после страшной аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии в 2011-ом году.

Впрочем, далеко не все высказались «за». Те, кто против, уверены, что переход на солнечные и ветряные электростанции, скажется на стоимости и качестве электроэнергии, кроме того, огромное количество ветряных мельниц может испортить живописный ландшафт.

Точные сроки закрытия атомных электростанций не названы. На данный момент треть электричества Швейцарии генерируют именно они. Предположительно, проект начнут реализовывать в январе 2018-го года.