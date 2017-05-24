Что случилось 23 мая 2017 года?

Nintendo делает ход конем и начинает продавать пустые коробки от Switch. Фантики без конфет, корзины без попкорна, место в кинозале без фильма, офис без сотрудников... Грустно. Но Moto G5S призван всех развеселить свой милой ямочкой посередине сзади. В ту же степь и Sony с кучей разных Xperia'ий.

В Швейцарии сказали решительное нет ядерной энергии и призвали власти установить на каждом углу ветряные электростанции. Valve подала в суд, но в результате сама может лишиться прав на Dota. Final Fantasy XVI надо? Вроде уже работают.

Часы с Покемонами почти за 15 миллионов рублей это, конечно, очень круто. Другое дело, что многие наши соотечественники даже за всю жизнь на них не заработают. Red Dead Redemption 2 выйдет весной 2018-го, но, кажется, нашим читателям все равно. Не слишком заинтересовала их и новость об экранизации Uncharted. Картину хотят превратить в эдакий юношеский задорный боевик вместо драматического приключения про серьезных мужиков с щетиной.

Оставшиеся без связи абоненты получат компенсацию от МегаФона. Может быть хватит на самый доступный Meizu, коим является M5s. А вот на новый спартаковский iPhone в исполнении Caviar вряд ли.

Huawei разразилась анонсами:

Microsoft официально представила Surface Pro. А BQ-3201 Option оснащен ТВ-тюнером. Смартфону LG X Venture неведомы страхи воды и высоты, он может падать сколько угодно. А у "Инсты" очередная новинка. Тыц.