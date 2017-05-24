Вторая Черная Дыра обнаружена в галактике Лебедь А

Ученые сообщили, что радиотелескопу VLA вероятно удалось обнаружить в галактике Лебедь А, которая является первой радиогалактикой в истории наблюдений, вторую большую Черную Дыру. В журнале Astrophysical Journal пишут, что объект был скрыт от астрономов на протяжении более 20 лет.

Рик Перли (Rick Perley) из Национальной радиоастрономической обсерватории США в Сокорро напоминает, что в 1980-ом году VLA уже делал фотографии этой галактики, которые тогда продемонстрировали возможности радиоастрономии. Затем, когда телескоп был обновлен в 2012-ом, астрономы решили сделать новые снимки Лебедь А и с удивлением обнаружили в центре галактики новый объект, который ранее на снимках отсутствовал. 

Лебедь А это галактика с большим скоплением звезд. Увидеть ее в оптическом диапазоне невозможно из-за большого расстояния, однако ее можно заметить по радиоизлучению. Каждую секунду галактика Лебедь А выделяет столько энергии, сколько бы выделяли 260 миллиардов наших Солнц. Источником энергии являются мощные квазары, активные Черные Дыры в центрах радиогалактик, которые с высокой скоростью выбрасывают часть захваченной материи в виде пучков горячего вещества в межгалактическое пространство. Такие пучки именуются учеными джетами, они ярко светятся в радиодиапазоне. На кадрах они видны, как длинные, яркие "хвосты".

VLA, наблюдая за Лебедем А в ноябре 2016-го года, сумел отобразить на сникамх ядра Лебедь А не одну, а две пары таких хвостов. Одна пара принадлежала первой Черной Дыре, обнаруженной несколько десятилетий назад, а вот вторая уже "новой", расположенной в 1500 световых годах от первой. 

Изучение Лебедь А с помощью других телескопов, в том числе способных видеть галактику в прочей части электромагнитного спектра, подтвердило наличие массивного объекта. Существует две версии, что все-таки было обнаружено. Это либо вспышки от останков сверхновой, либо мощная Черная Дыра, которая появилась не так давно и начала поглощать пространство вокруг себя. И та и та теория жизнеспособны и применимы к обнаруженному объекту. 

Впрочем, Рик Перли считает, что речь идет именно о Черной Дыре, так как столь мощные и долгие гамма-всплески и радиоволны от сверхновых исходят крайне редко. 

Источник
РИА
Теги
космос

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