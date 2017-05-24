День, когда появилось метро





24 мая 1844 года впервые было передано сообщение по телеграфной линии с помощью электромагнитного телеграфа. Длина линии составляла 64 км (40 миль), она проходила между Вашингтоном и Бостоном и соединяла два аппарата — электромагнитных телеграфа, изобретённых Сэмуэлем Морзе. Что любопытно, до 1836 года Морзе занимался живописью, в 1835 году стал профессором начертательных искусств. Однако еще в юношестве он интересовался лекциями по электричеству, и это позабытое увлечение вновь проснулось в нём в 1836 году, когда он увидел модель телеграфа В. Вебера 1833 года. В 1837 году Морзе предложил способ кодирования цифр, букв и знаков препинания, известный ныне как азбука Морзе (современный код сильно отличается). Долгое время изобретатель не мог найти финансирование для телеграфной линии, которая продемонстрировала бы возможности технологии. В конце концов, после множества неудач, он смог продвинуть свою идею в конгрессе США и ему выделили приличную сумму на строительство. Успех не заставил себя долго ждать: телеграфными линиями заинтересовались множество стран, заплативших изобретателю большие деньги.

24 мая 1862 года был проведён пробный запуск поезда Лондонского метро — первого метро в мире. Поездка составила 33 минуты. За это время состав преодолел 4 мили, проехав 7 остановок между станциями Фаррингдон и Пэддингтон. Строительство «подземки» началось в 1855 году, и поначалу велось открытым способом: выкапывалась огромная траншея, укладывались пути, сооружались своды и перекрытия, и засыпалось грунтом. Из-за этого приходилось сносить здания и перекапывать улицы, стоявшие на пути будущего тоннеля. Новый вид транспорта очень быстро стал набирать популярность, так как стал самым быстрым в 2-миллионной столице Великобритании, испытывающей серьёзные транспортные трудности. Первые поезда были отнюдь не электрические — составы тянул паровоз, поэтому в тунелях и на станциях было предостаточно дыма.





24 мая 1974 года в Великобритании впервые в мире появился так называй «телетекст» — система, позволяющая передавать текстовые сообщения и схематичные изображения. Сначала она разрабатывалась как способ передачи субтитров, однако вместо этого использовалась для новостных сообщений, прогнозов погоды, объявление выигрышных билетов лотереи, изменения котировок, программы передач и так далее. Для получения подобных сообщений телевизор должен обладать специальным декодером. Несмотря на то, что в СССР телетекст появился с 1980-х годов, до 90-х он использовался только в служебных целях, а домашние телеприёмники попросту не поддерживали принятие подобной информации.



Телетекст