В космосе обнаружен луч, которые движется быстрее скорости света

Ученые из США с помощью телескопа Hubble обнаружили в галактике M87 аномально быстрый энергетический луч, который движется с невероятной скоростью. Скорость луча, по словам астрономов, в пять раз превышает скорость света.

Кстати, ранее, в 1995-ом году, подобное явление уже фиксировалось.

Ученые предполагают, что наблюдаемое явление это струи горячей плазмы, образующейся после прохождения газовых облаков через Черные Дыры. Впрочем, некоторые специалисты придерживают мнения, что никакого луча нет и мы имеем дело всего лишь с иллюзией. 

Источник
Newscientist
Теги
космос наука

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Астрономы зафиксировали таинственные вспышки из космоса
Что случилось 23 мая 2017 года?
Google запустила семейный доступ к YouTube TV, Google Keep, Календарю и Фото

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 83
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 78
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 43