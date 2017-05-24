В космосе обнаружен луч, которые движется быстрее скорости света

Ученые из США с помощью телескопа Hubble обнаружили в галактике M87 аномально быстрый энергетический луч, который движется с невероятной скоростью. Скорость луча, по словам астрономов, в пять раз превышает скорость света.

Кстати, ранее, в 1995-ом году, подобное явление уже фиксировалось.

Ученые предполагают, что наблюдаемое явление это струи горячей плазмы, образующейся после прохождения газовых облаков через Черные Дыры. Впрочем, некоторые специалисты придерживают мнения, что никакого луча нет и мы имеем дело всего лишь с иллюзией.