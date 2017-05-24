Астрономы зафиксировали таинственные вспышки из космоса

Радиоинтерферометр ASKAP, который также шуточно называют «Оком Саурона», сумел обнаружить и поймать быстрые радиовспышки редкого типа. Источник сигналов неизвестен, сообщают астрономы. Длятся сигналы несколько миллисекунд и исходят из созвездия Льва. Ученые предполагают, что возникли они в нескольких миллиардах световых лет от Земли.

Утверждается, что сигнал был пойман, когда работало лишь 8 из 36 «тарелок» ASKAP. Импульс, которому дали имя FRB170107, по словам экспертов, был зарегистрирован только из-за своей большой мощности. Впрочем, ученые уверены, что в будущем смогут зарегистрировать и другие, менее мощные сигналы из этой области космоса, если используют больше «тарелок». 

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