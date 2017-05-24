Nokia и Apple уладили все патентные споры

Компании Nokia и Apple объявили о прекращении патентных споров. Они сумели прийти к соглашению, уладив все свои споры, связанные с интеллектуальной собственностью. Результатом урегулирования стала подписанная многолетняя патентная лицензия.





В рамках сотрудничества Nokia предоставит Apple ряд продуктов и услуг, связанных с сетевой инфраструктурой. В свою очередь Apple опять начнет продавать в своих розничных магазинах и интернет-магазине гаджеты Nokia для фитнеса и здоровья, ранее выпускавшиеся под брендом Withings. Apple прекратила их продажу в 2016 году, после выдвинутых Nokia претензий по патентам. Компании также изучают возможности будущего сотрудничества в сфере цифровой медицины и здоровья.

Размеры патентных отчислений не разглашаются, но отмечается, что конкретные суммы будут рассчитываться на основе общих продаж Nokia Technologies по патентной лицензии и общих продаж других подразделений Nokia.

Напомним, новая стадия патентной войны между Nokia и Apple началась в декабре 2016 года, прервав перемирие, заключенное в 2011 году после двух лет судебных препирательств и взаимных обвинений.