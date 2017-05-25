Intel сделает Thunderbolt 3 повсеместным

Компания Intel собирается предпринять два важных шага, чтобы осуществить свою мечту — внедренный повсеместно интерфейс Thunderbolt 3. На данный момент Thunderbolt 3 используется в ПК нечасто, для его интеграции требуется использовать отдельный чип-контроллер для работы с высокоскоростным коннектором, а кроме того, Intel не сделала доступной спецификацию другим компаниям.


По этим причинам все устройства с портом Thunderbolt 3 поддерживают аксессуары USB Type-C, но далеко не все устройства с USB Type-C поддерживают возможности Thunderbolt 3 с его скоростью до 40 Гбит/с.

Теперь Intel объявила о планах интегрировать поддержку Thunderbolt 3 в свои будущие процессоры. Это, разумеется, сделает намного проще внедрение Thunderbolt 3 в устройства для производителей. Кроме того, Intel сделает спецификацию Thunderbolt 3 доступной бесплатно, без лицензионных отчислений, чтобы использовать стандарт могли все желающие.

Источник
Intel
Теги
INTEL процессор Thunderbolt USB Type-C Thunderbolt 3

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