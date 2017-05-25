Cassini сделал снимки Сатурна в день солнцестояния

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) опубликовало снимки Сатурна с шестиугольным ураганом на северном полюсе, сделанные зондом «Кассини» (Cassini) на второй день солнцестояния.







Солнцестояние на Сатурне происходит примерно каждые 15 земных лет, это самый длинный летний день в северном полушарии и самы короткий зимний день в южном полушарии. Пронаблюдать за сменой сезонов под солнцестояние было главной задачей второй многолетней миссии зонда, так называемой Solstice Mission (Солнцестояние). В ходе миссии ученые впервые наблюдали полный цикл сезонов на Сатурне «крупным планом». На Сатурне смены сезонов происходят довольно резко и впечатляюще и благодаря «Кассини» ученые смогли пронаблюдать его «из первых рядов».

В конце апреля «Кассини» начал маневры, включающие 22 прохода между Сатурном и его внутренним кольцом. В результате маневров он окончательно погрузится в атмосферу 15 сентября, планово самоуничтожившись. Тем не менее, он может выйти из строя и раньше.

Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.