Дизайнер хочет растиражировать послание другим цивилизациям

В 1972-ом году в направление Альдебарана было отправлено «звездное письмо», послание для других цивилизаций. В качестве почтальона была выбрана станция Pioneer 10. Сейчас же в США хотят сделать еще 200 копий. Правда, не для потенциальных разумных существ из других галактик, а для нас, людей.

Идея принадлежит дизайнер Дуэйну Кингу (Duane King). Он считает, что это один из самых амбициозных проектов в истории человечества, называет его шедевром визуальных материалов и намеревается «вернуть его на Землю», для чего начал кампанию по сбору средств для изготовления копий. Требуется 70 000 долларов.

Послание другим цивилизациям это пластина из прочного материала (алюминий, анодированный золотом), на которой изображены молекула водорода, фигура мужчины и женщины, схема расположение Солнца относительно центра Галактики, схема нашей Солнечной системы, траектория движения Pioneer 10. Габариты пластины: 229 мм х 152 мм х 1,27 мм, вес равняется 120 граммам.

Всего было создано три пластины — одна для станции Pioneer 10, вторая для Pioneer 11, третья помещена в национальный музей авиации и астрономии в Вашингтоне. Кроме того, упомянутый выше дизайнер также заказал копию себе у гравера из компании Precision Engravers, которая изготовила оригиналы. После того, как он заполучил ее, он понял, что просто обязан сделать еще — хотя бы 200 экземпляров.

Что до послания на Pioneer 10, то к системе звезды Альдебаран он доберется всего через каких-то 2 миллиона лет.

p.s.: Да, не путаем это звездное письмо с информационной «Золотой пластинкой Вояджера», несущей другим цивилизациям звуковые и видео информацию о людях.