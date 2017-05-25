Ученые обнаружили зуб трицератопса в необычном месте

Ученым удалось обнаружить зуб динозавра из семейства цератопсидов (а это, например, весьма популярные в массовой культуре трицератопсы) на территории штата Миссисипи в США. Утверждается, что эта находка может перевернуть представления о прошлом Земли.

Изначально предполагалось, что трицератопсы является травоядными существами, которые обитали исключительно в Азии и на западе Северной Америки. Однако, судя по находке, они обитали и в восточной части Северной Америки.

Ученые предположили, что 68-66 миллионов лет назад Северная Америка вовсе не была поделена на две части, как предполагалось ранее, поэтому трицератопсы могли свободно бродить по суше. Согласной же общепринятой гипотезе, западную и восточную часть Северной Америки в то время разделяло внутреннее море. 

Источник
Dailymail
Теги
динозавры

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