Главное за неделю: Moto G5 в России, керамический Xiaomi Mi 6 и MateBook X от Huawei

На этой рабочей неделе Moto G5 пришел в Россию. Кроме того, Xiaomi начала продажи стильного керамического Mi 6. Huawei показала MateBook X, который призван конкурировать с MacBook'ом. iPhone 8 сравнили с iPhone 7s и 7s Plus. Об этих и других важных новостях минувших пяти дней читайте ниже.

Lenovo начала продавать Moto G5 в России

Компания Lenovo, которой сейчас принадлежит Motorola, начала продажи смартфона Moto G5 в России. Это недорогая модель в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев с поддержкой жестов.

Moto G5 получил 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры, восьмияденый процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ, а также аккумулятор на 2800 мАч.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Егр размеры составляют 144 x 73 x 9 мм, а вес — 145 граммов. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Смартфон Moto G5 доступен для заказа в фирменном интернет-магазине Lenovo по цене 12990 рублей.

Керамический Xiaomi Mi 6 в продаже

Компания Xiaomi сообщила о начале продаж, правда, пока только в Китае, Xiaomi Mi 6 Ceramic Edition с 23 мая 2017 года. Напомним, смартфон Xiaomi Mi 6 уже доступен в продаже почти месяц, но его керамическая вариация пока была недоступна.

Xiaomi Mi 6 Ceramic Edition получил керамический корпус с золотой отделкой двойной камеры, он доступен толкьо с 128 ГБ встроенной памяти. Технические характеристики же идентичны базовой вариации. Так что платим за красивый дизайн. Цена новинки составляет 435 долларов, что в общем-то не слишком дороже обычной версии с таким же объемом памяти.

Xiaomi Mi 6 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 12-мегапиксельной двойной камерой с двухцветной вспышкой, четырехосной оптической стабилизацией изображения и возможностью съемки 4K-видео. Один из модулей двойной камеры широкоугольный, а второй — с телефото объективом. Также предусмотрен портретный режим с размытием фона, как у iPhone 7 Plus.

Аппаратной основой стал 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3350 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac, 2×2 MU-MIMO), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС и Beidou, NFC, USB Type-C, инфракрасный датчик. Также отмечаются стереодинамики. А вот 3,5-мм разъема для наушников нет. Смартфон получил защиту от брызг. Сканер отпечатков пальцев "упакован" под стекло и может использоваться для платежных сервисов Alipay и WeChat. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 8.

Huawei представила MateBook X

На специальном мероприятии в Берлине компания Huawei представила пополнение линейки MateBook, MateBook X, который ранее был известен под кодовым названием Pascal. Новинка представляет собой портативный 13-дюймовый ноутбук и может рассматриваться как этакая альтернатива MacBook 12.

Ноутбук базируется на процессорах Intel Core i5-7200U или i7-7500U седьмого поколения, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, твердотельном накопителе объемом 256 или 512 ГБ. IPS-дисплей обладает разрешением 2160 х 1440 пикселей.

Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (802&12 a/b/g/ac) и Bluetooth 4.1. Из портов предусмотрены два USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 286 х 211 х 12,5 мм, а вес — 1,05 кг. Заявленное время автономной работы в режиме воспроизведения видео составляет 10 часов.

Ноутбук предлагается в сером, золотистом и розово-золотистом цветовых исполнениях. Цены на MateBook X составляют 1399, 1599 и 1699 евро в зависимости от конфигурации.

iPhone 8 сравнили с iPhone 7s и 7s Plus

На просторах Weibo и Twitter, обнаружилась подборка фотографий, позволяющая сравнить размеры и основные отличия в дизайне всех трех моделей смартфонов Apple 2017 года выпуска.

Предположительно, на фото представлены производственные формы iPhone 8, iPhone 7s и 7s Plus.

Скорее всего речь идет о формах для производства чехлов сторонними производителями. Тем не менее, они наглядно показывают отличия в размерах, расположении элементов управления и камер.

Если верить этой утечке, то iPhone 8 заметно больше 5,5-дюймового iPhone 7s Plus. Тогда как ранее говорилось, что 5,8-дюймовый iPhone 8 окажется сравним по габаритам с iPhone 7s Plus благодаря уменьшению рамок вокруг дисплея.

Также бросается в глаза разница между вертикальной двойной камерой iPhone 8 и горизонтальной двойной камерой iPhone 7s Plus.

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