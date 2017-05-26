Получены первые данные о Юпитере от зонда Juno

На Земле получили первые данные о Юпитере от зонда Juno, запущенного в 2011-ом году и долетевшего до планеты в 2016-ом. Самым важным открытием стало то, что магнитное поле планеты оказалось куда более мощным, чем астрономы считали ранее. Значение магнитного поля равняется 7,766 Гаусс, что почти в два раза сильнее, чем предполагалось ранее и примерно в 10 раз сильнее, чем у Земли. В некоторых местах магнитное поле гиганта сильнее, в некоторых слабее, сообщают ученые.

Также Juno переслал на Землю снимки полюсов Юпитера со светлыми пятнами, которые являются мощными циклонами. На северном полюсе их диаметр равняется 1,4 тысячам километров, а на южном — 1 тысячи.

Juno удалось зафиксировать кольца (не такие мощные, как у Сатурна, но они у Юпитера также есть) и записать и «музыку» Юпитера, которая появляются в результате взаимодействия магнитного поля с солнечным ветром.

Источник
РИА
Теги
космос юпитер

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