Получены первые данные о Юпитере от зонда Juno

На Земле получили первые данные о Юпитере от зонда Juno, запущенного в 2011-ом году и долетевшего до планеты в 2016-ом. Самым важным открытием стало то, что магнитное поле планеты оказалось куда более мощным, чем астрономы считали ранее. Значение магнитного поля равняется 7,766 Гаусс, что почти в два раза сильнее, чем предполагалось ранее и примерно в 10 раз сильнее, чем у Земли. В некоторых местах магнитное поле гиганта сильнее, в некоторых слабее, сообщают ученые.

Также Juno переслал на Землю снимки полюсов Юпитера со светлыми пятнами, которые являются мощными циклонами. На северном полюсе их диаметр равняется 1,4 тысячам километров, а на южном — 1 тысячи.

Juno удалось зафиксировать кольца (не такие мощные, как у Сатурна, но они у Юпитера также есть) и записать и «музыку» Юпитера, которая появляются в результате взаимодействия магнитного поля с солнечным ветром.