Роскосмос допускает наличие внеземных микроорганизмов на МКС

Поверхность Международной космической станции может оказаться временным хранителем биоматериала внеземного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.





Эту вероятность установили в ходе космического эксперимента «Тест» специалисты отраслевого научного института ЦНИИмаш. Также ученые отметили, что станция является универсальным инструментом экзобиологических исследований.

Космический эксперимент «Тест» проводится с 2010 года. В его рамках космонавты собрали 19 проб пыли с поверхности МКС, когда выходили на поверхность станции. Отмечается, что при этом впервые в истории была реализована возможность регулярной доставки проб мелкодисперсного осадка с поверхности станции в естественном состоянии. Это, в свою очередь, дало возможность многократного и оперативного получения уточняющих данных о химическом и биологическом составе космической пыли.

Лабораторные исследования подтвердило присутствие на поверхности МКС мелкодисперсного осадка метеороидного вещества. В отличие от попадающих на поверхность Земли, микрометеориты и кометная пыль на МКС может содержать органические биогенные вещества, поскольку они не сгорели при пролете через атмосферу. Специалисты могут отличить микроорганизмы земного происхождения, которые случайно попали на поверхность МКС, от внеземных. Однако это сложная задача и над ее решением сейчас ведется работа.