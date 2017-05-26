Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона

Несколько пользователей Яндекс.Такси заметили потенциальную зависимость стоимости поездки, назначаемую сервисом, от модели смартфона, с которого производится заказ такси. В частности, своими наблюдениями поделилась Светлана Яворская в своем аккаунте в Facebook.


"Поиграв" с настройками, Светлана Яворская заметила, что цена на поездку назначается ниже, если выбрать оплату наличными, а не картой. Кроме того, выбрав одинаковый маршрут и одинаковый способ оплаты на своем смартфоне и смартфоне друга она обнаружила, что цена за поездку получилась не одинаковая, разница составила почти 100 рублей.


Представители Яндекс.Такси в комментарии к заметке Яворской сообщили о проводимом эксперименте с автоматическим алгоритмом, который учитывает такие факторы, как частота использования сервиса, количество водителей в районе и наличие пробок. При этом подчеркивается, что модели устройства или способа оплаты алгоритм ценообразования не зависит.

К этому комментарию Яворская отнеслась скептически, поскольку она пользуется чаще Яндекс.Такси, а цена оказалась выше именно у нее. Представители же Яндекс.Такси настаивают в комментариях в соцсетях и журналистам, что экспериментальный алгоритм опирается на три указанных фактора, причем пробки и наличие свободных водителей в больших городах вроде Москвы могут меняться настолько часто, что приведут к разным ценам, даже если "два пользователи стоят рядом и почти одновременно оформляют поездки по одинаковому маршруту".

Источник
Светлана Яворская
Теги
смартфон Россия Яндекс фейспалм такси Яндекс.Такси

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