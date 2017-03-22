Что можно сделать с компьютером за $35: пять крутых самоделок на Raspberry Pi

Raspberry Pi — это небольшая плата стоимостью около 35 долларов, на которой помещается целый компьютер. Изначально она был придуман для того, чтобы прививать интерес к компьютерной инженерии детям школьного возраста. Но случилось так, что устройство полюбилось огромному количеству взрослых по всему миру. Что интересного можно сделать с помощью этой штуковины? Мы расскажем в нашей статье.

Фоторамка

Казалось бы, не самая оригинальная идея, однако она очень может как улучшить ваши навыки работы с Raspberry Pi, так и стать необычным украшение для вашей квартиры. По большому счёту, нужна только сама плата, ЖК-экран от какого-нибудь устаревшего нетбука и подходящая по размеру рамка. В наше время, когда количество фотографий у каждого человека переваливает за десятки тысяч, мало кто может в них разобраться и тем более пересмотреть все. А когда они показываются в случайном порядке, вы будете часто видеть снимки, о которых давно забыли. Или, как вариант, вместо семейного фотоархива вы можете подключить вашу Raspberry Pi к интернет-архиву вашего любимого художника.



Фото-рамка

Picrowave

А вот задачка для более решительных. Разработчик Натан Бродбент решил, что старая микроволновка — слишком тривиальное устройство, и решил её переработать. Нет, машину времени он из неё не сделал, но добавил несколько интересный функций. Например, голосовое управление, сканер штрихкодов, доступ к информации о продуктах из интернета и возможность удалённого управления через веб-интерфейс.



Микроволновка с голосовым управлением

Шкатулка с распознаванием лиц

Если разбирать микроволновку вам кажется небезопасным, то можно попробовать кое-что другое. Например, с помощью всё той же Raspberry Pi вы можете сделать себе «секретный ларец» — шкатулку, которая будет открываться только тогда, когда к ней подойдёт её владелец. Или кто-то другой — по вашему усмотрению. Для этого, конечно, потребуется не только плата, но также сервоприводы и веб-камера, но это всё еще не квантовая физика, так что почему бы и не взяться?



Шкатулка с функцией распознования лица

Электрический скейтборд

Прошлым летом вы уже наверняка насмотрелись на людей, катающихся на электрических самокатах, гироскутерах и прочих подобных девайсах. Настало время сделать свой! По крайней мере, так, вероятно, подумал 17-летний студент из Великобритании — и сделал электрический скейтборд. Кроме Raspberry Pi ему еще понадобился небольшой аккумулятор, электромотор и контроллер от Nintendo Wii для управления скоростью. А без этого никак — его скейтборд способен развивать 30 км/ч!



Электроскейтборд

Умное зеркало

Мы все уже привыкли к смартфонам, которые предупреждают нас о погоде и пробках. Но что, если полезную информацию будет показывать нам зеркало, пока мы чистим зубы или причёсываемся? В этом нет ничего сложного. Как обычно, нам понадобится Raspberry Pi и, собственно, зеркало. И, конечно же, какой-нибудь ненужный ЖК-монитор.



Умное зеркало