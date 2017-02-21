6 функций Facebook, о которых мало кто знает

Даже если вы уже не первый день в Facebook то, скорее всего, всё равно не знаете обо всех возможностях этой социальной сети. Мы собрали несколько лайфхаков, о которых вы даже и не подозревали.

Папка для сообщений от тех, кто не в друзьях

Возможно, вам уже неоднократно приходилось писать незнакомым людям в Facebook, и вы сталкивались с тем, что они игнорируют ваши сообщения. Это не обязательно происходит потому, что им нет до вас дела. Причина гораздо проще. Если вы не друзья на Facebook, то ваше сообщения человеку попадут в отдельную папку, а социальная сеть проинформирует его об этом едва заметно.

Откройте меню «Сообщения» в верхнем правом углу и кликните на пункт «Запросы на переписку», и увидите, что и вам за последнее время неоднократно и безуспешно писали письма.



Папка для сообщений от тех, кто не в друзьях

Пиратский и перевёрнутый язык

Разработчики Facebook не лишены чувства юмора. Если вы откроете «Настройки > Язык», то найдёте, что кроме различных диалектов английского, которыми пользуются нормальные люди, есть еще парочка. Один из них — пиратский английский.

Если вы любитель рассказов о бравых морских разбойниках, то это сможет поднять вам настроение и скрасить серый рабочий день. Как вариант, можно подшутить над коллегой, если он оставит свой компьютер без присмотра, и установить ему в качестве основного языка перевёрнутый английский, который можно найти в том же меню.



Пиратский и перевёрнутый язык

Блоги внутри Facebook

Если вы только-только перешли на Facebook c какой-нибудь старомодной блог-платформы, то вам будет не хватать привычного интерфейса блогов. Но они есть и внутри «Фейсбука». Для того, чтобы увидеть, что пишут в фейсбук-блогах другие, нужно перейти по ссылке https://www.facebook.com/notes. Так я неожиданно узнал, что одна из очень серьёзных знакомых, оказывается, пишет стихи.



Блоги внутри Facebook

Скачать всю информацию о себе

Если вы вдруг решите удалить себя из этой соцсети, но будет слишком жалко терять всё то, что вы здесь написали, всё, чем поделились, все диалоги с друзьями людьми и врагами, то не спешите расстраиваться. Если вы внимательно посмотрите на страницу настроек, то увидите внизу строчку «Скачать копию вашей информации на Facebook». Также это неплохой способ сделать бэкап на случай, если вашу страничку взломают.



Скачать всю информацию о себе

На случай, если ты умер

«Мёртвый» интернет растёт с каждым днём. Человек умирает, а его страничка в социальной сети живёт своей жизнью, как ни в чём не бывало. Конечно, родственники или друзья могут обратиться в техподдержку, но, чтобы не оставлять всё это на самотёк еще при жизни, в настройках безопасности Facebook можно указать, кто будет «хранителем» вашей странички после вашего ухода в мир иной.

Однако это не значит, что он получит доступ ко всему и вся. Этот человек не сможет, к примеру, открыть ваши переписки с другими людьми, и сделать новые записи — только лишь одну, в шапке вашей Хроники.



На случай, если ты умер

Настройка ленты новостей

Все жаловались на алгоритм построения новостной ленты Facebook, но все смирились. Но на него всё же можно повлиять. Напротив пункта «Лента новостей» в левой колонке можно найти значок в виде трёх точек. Если на него нажать, выпадет меню, в котором нужно будет кликнуть на пункт «Редактировать предпочтения». Там, конечно, далеко не все рычаги управления, которые хотелось бы видеть, но всё-таки пара полезных пунктов есть. К примеру, вы можете выбрать людей, чьи новости вы хотите видеть в первую очередь, а чьи, наоборот, не видеть совсем.



Настройка ленты новостей

Заглавное фото — Marco Paköeningrat