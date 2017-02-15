6 гаджетов, чтобы не вставать из-за компьютера: всё для USB

Для USB бывает всё: от пылесосика до холодильничка (потому что все, что подключается через USB, — совсем маленькое). Где такое продается? На Aliexpress или в магазинах оригинальных подарков, но там дороже. Перед покупкой стоит посмотреть на системные требования – как правило, ничего специального и драйверы не нужны. Цена вопроса — от 300 до 2000 рублей.

Холодильники для банок и бутылок

Всегда холодная банка пива или колы – вот что получает пользователь такого холодильника, помимо красоты. Как правило, модельки рассчитаны на 1-2 банки по 0,33 л, или одну бутылку или банку объемом 0,5 л.

Пылесосы для клавиатуры

Любите за есть чипсы за компьютером? Тогда эта штука для вас: клавиатура всегда будет чистой, ну, и рабочее место тоже. Интересно, что есть чисто функциональные модели – без изысков дизайна, а есть маленькие копии больших пылесосов – например, вертикальных. Удобно, когда в пылесосике есть подсветка.





Подогреватели кружек

А этот гаджет для тех, кто наливает себе чай или кофе, а потом так увлекается работой, что забивает выпить его. Проходит час – и остывший напиток выливается в раковину. Подогреватель чашек – полезное приспособление против перевода продуктов задумчивыми гиками.

Увлажнители воздуха

Сложно переоценить эту вещь. Можно купить и просто переносной ультразвуковой увлажнитель , в котором вместо резервуара для воды используется самая обычная бутылка – такие модели производительнее, чем увлажнители с USB подключением. Но и последние – лучше, чем ничего. Вариантов масса – побольше, поменьше, разной формы и цветов, есть даже деревянные.

Вентиляторы с часами и без

«Махайте на меня, махайте» – это прошлый век. USB-вентиляторы совершенно необходимы летом в офисах без кондиционера, а также тогда, когда в коллективе есть нежная баба-яга, которой всегда «дует», и она требует закрыть форточку. А некоторые модели еще и время показывают.





Бритвы

Мы не предлагаем бриться за компьютером (вот уж точно пылесос для клавиатуры понадобится), но есть бритвы, которые заряжаются через порт USB, и для кого-то это может быть удобно.



