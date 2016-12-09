Главное за неделю: Huawei Enjoy 6S, Android 7.1.1 и глянцево-черный Samsung Galaxy S7 edge

На этой рабочей неделе компания Huawei представила свой новый бюджетный смартфон Enjoy 6S. В Google заявили об обновлении Android до версии 7.1.1. Samsung официально анонсировала глянцево-черный Galaxy S7 edge. В России появился мобильный телефон Senseit L208, способный проработать без подзарядки до трех месяцев. Apple все-таки может выпустить iPhone 7s и 7s Plus. Подробнее обо всем этом читаем ниже.

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Huawei представила новый смартфон Enjoy 6S

Китайская компания Huawei представила в Китае новую относительно недорогую модель Enjoy 6S. Устройство в металлическом корпусе стоит примерно 230 долларов и может похвастаться вполне современной начинкой. В основе гаджета процессор Snapdragon 435, есть 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ.

Enjoy 6S получился тоньше «простого» Enjoy 6 — 7,6 мм против 7,9 мм. Устройство оснащено 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280 х 780 пикселей, имеет две камеры, на 13 МП и 5 МП, аккумулятор на 3020 мАч и дактилоскопический датчик. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 6.0. Приобрести его можно в золотистом, серебристом или белом цветовом варианте.

Google обновила Android до версии 7.1.1

Компания Google выпустила обновление операционной системы Android до версии 7.1.1. Распространение начато среди смартфонов линеек Nexus и Pixel. К первопроходцам относятся следующие модели: Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 9, Pixel, Pixel XL, Nexus Player, Pixel C и General Mobile 4G (Android One). В будущем их станет больше.

К нововведениям, среди всего прочего, относятся появление новых эмодзи, возможность отправки анимированных GIF прямо из клавиатуры в некоторых приложениях (например, в Google Allo, Google Messenger, Hangouts), поддержка ярлыков отдельных функций программ для быстрого запуска напрямую с домашнего экрана.

Samsung представила глянцево-черный Galaxy S7 edge официально

Компания Samsung официально анонсировала новую версию смартфона Galaxy S7 edge в глянцево-черной расцветке, слухи о котором ходили достаточно давно. Смартфон существует в одном варианта, с накопителем на 128 ГБ. Продажи начинаются уже сегодня на некоторых рынках. Вполне возможно, что в будущем устройство станет доступно и в других странах.

По словам представителей Samsung новая версия с официальным названием Black Pearl призвана цеплять взгляда, быть на пике моды.

Apple может выпустить iPhone 7s и iPhone 7s Plus вместо iPhone 8 в 2017 году

Японцы из MacOtakara, ссылаясь на источники из тайваньских компаний-поставщиков комплектующих, пишут, что в 2017-ом году свет увидят вовсе не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а традиционные обновленные версии существующей модели, iPhone 7s и iPhone 7s Plus. К главным нововведениям относят чип A11 и появление нового цвета, красного. А вот стеклянного корпуса и беспроводной зарядки в следующем году мы, по версии японцев, не дождемся.

Впрочем, другие издания не исключают возможность выпуска именно iPhone 8. Аргументируют тем, что устройство отмечает 10-летний юбилей; общественность ждет от Apple чего-то особенного. По слухам, iPhone 8 с OLED-дисплеем получит большой сенсорный экран на всю переднюю панель, продвинутые биометрические возможности и вышеупомянутую беспроводную зарядку.

Телефон Senseit L208 проработает до трех месяцев без подзарядки

В России появился мобильный телефон Senseit L208, который стоит всего 1990 рублей. Главная отличительная особенность новинки — аккумулятор на 4000 мАч, благодаря которому гаджет сможет проработать автономно до трех месяцев в режиме ожидания и до двух дней в режиме беспрерывного разговора.

Остальные характеристики выдающимися не назовешь. Впрочем, следует понимать, что это именно мобильный телефон, а не смартфон. Senseit L208 оснащен 2,4-дюймовым дисплеем с разрешением 240 х 320 пикселей, имеет встроенные FM-радио, аудиоплеер, видеоплеер (на таком экране, впрочем, польза от него не очевидна), способен работать с двумя SIM-картами. Наличествует фонарик и слот для microSD.

Еще одна полезная функция — возможность заряжать другие мобильные гаджеты от Senseit L208.

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