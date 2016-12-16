Главное за неделю: телефон Nokia 150, LeEco Le Pro 3 в России и выход Super Mario Run

На этой рабочей неделе компания HMD наконец анонсировала первый за долгое время телефон под брендом Nokia. Это недорогая модель Nokia 150. Стали известны российские цены на мощный и стильный китайский смартфон LeEco Le Pro 3. Устройство обойдется в сумму от 24 990 рублей. Super Mario Run, чуть ли не самая ожидаемая мобильная игра года, стала доступна в App Store. Как и ожидалось, она пользуется феноменальной популярностью. Подробнее об этом читаем в нашем еженедельном пятничном дайджесте.

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Первый телефон Nokia за долгие годы

Компания HMD Global представила свой первый телефон под брендом Nokia. Всевозможные Интернет-предсказатели и эксперты ошибались. Речь идет именно о простом телефоне, а не о продвинутом, технологичном смартфоне. Новинка получила наименование Nokia 150; будет продаваться в двух вариациях, для одной или двух SIM-карт. Устройство (обе модели) обойдется всего в 26 долларов без учета скидок и налогов.

Nokia 150 оснащен 2,4-дюймовым экраном с разрешением 320 х 240 пикселей, имеет VGA-камеру со светодиодной вспышкой, способен автономно проработать до 22 часов в режиме разговора и до 31 дня в режиме ожидания. Аккумулятора емкостью 1020 миллиампер-часов для этого вполне достаточно. Следует отметить, что ресурс Nokia 150 Dual SIM ниже, в режиме ожидания всего 25 дней.

Телефон имеет слот для карт памяти microSD объемом до 32 ГБ, порт micro-USB, 3,5-мм разъем для наушников, поддерживает Bluetooth 3.0. Габариты составляют 118 x 50,2 x 13,5 мм, вес — 81 граммов. Старт продаж намечен на первый квартал 2017-го года.

Стоимость LeEco Le Pro 3 в России

Китайский производитель LeEco рассказал о скором старте продаж смартфона LeEco Le Pro 3 в России, также были названы розничные цены флагмана. За младшую версию попросят 24 990 рублей, а за старшую уже 27 990 рублей. Устройство можно будет приобрести в двух цветовых вариантах — сером и золотистом — с 20 декабря этого года.

LeEco Le Pro 3 в металлическом корпусе оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и скругленными краями за счет стекла 2.5D. Делать снимки предлагается двумя камерами, на 16 МП и 8 МП.

Внутри смартфона находится чип Snapdragon 821, оперативной памяти может быть 4 ГБ в младшей версии и 6 ГБ в старшей, аналогичным образом накопитель бывает объемом 32 ГБ или 64 ГБ. Возможности расширения доступного объема картами памяти, что примечательно, нет. Аккумулятор весьма мощный — на 4070 мАч, с функцией быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

LeEco Le Pro 3 поддерживает две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 и GPS. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 6.0 с фирменной оболочкой EUI 5.8.

Состоялся релиз Super Mario Run

Долгожданный раннер от Nintendo, Super Mario Run, наконец появился в App Store, в том числе и в России. Скачать игру можно совершенно бесплатно. Однако, если вы захотите разблокировать весь контент, придется заплатить 749 рублей (или 9,99 долларов в США). Объем проекта небольшой — всего 205 МБ.

Оценки в прессе у Super Mario Run в большинстве своем положительные. Средний профессиональный рейтинг на популярном сайте Metacritic составляет 79 баллов из 100 возможных.

Эксперты из Jefferies уже оценили шансы на успех. В первый месяц игра, уверены они, принесет 140 миллионов долларов, а к третьему кварталу 2017-го года прибыль от проекта составит уже около 500 миллионов долларов. При этом аналитики предполагают, что больше половины пользователей приобретут полную, платную версию Super Mario Run.

На этой неделе горячо обсуждали новость о процессорах Ryzen от AMD, которые появятся в продаже уже в начале 2017-го года. Самые мощные 8-ядерные чипы линейки способны выполнять до 16 потоков команд, тактовая частота составляет 3,4 ГГц и выше, общий объем кэш-памяти флагманской модели равняется 20 МБ (L2 – 4 МБ и L3 – 16 МБ).

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Самым читаемым материалом недели стал предварительный обзор смартфона LeEco Le Pro 3 от Евгения Харитонова. Гаджет ему в целом понравился. А в преимуществах процессоров серии Kaby Lake над Skylake попытался разобраться Александр Михеев на примере ультрабуков Dell XPS 13.