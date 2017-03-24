За какие покупки в интернете можно получить срок или штраф

Это только на первый взгляд кажется, что за исключением оружия и наркотических средств в интернете можно купить всё. На деле ограничений очень много, и даже покупка смартфона может грозить уголовным делом. Рассказываем, что категорически нельзя заказывать в интернете, а что — можно, и при каких условиях.

Биты — нельзя, ножи — можно

Если вы вдохновились китайскими боевыми искусствами и решили стать ниндзя, имейте в виду, что не только боевой веер или нунчаки, а вообще любое холодное, травматическое, пневматическое, огнестрельное, сигнальное оружие запрещено для ввоза. Никаких сувенирных мечей, как у Конана-варвара, луков (и даже стрел к ним), электрошокеров, газовых или перцовых баллончиков и даже бит — такие покупки грозят вам проблемами с полицией и уголовным делом, даже если товар не попадёт к вам в руки. Даже винтажные гильзы заказывать нельзя.



Китайские продавцы тоже знают законы РФ, и теперь фотографируют товар правильно

Но есть и исключения — кухонные ножи не запрещены, сувенирные — тоже. Иными словами, разрешены все ножи, которые не входят в категорию холодного оружия. За подробностями добро пожаловать в ГОСТ Р 51215-98 «Оружие холодное. Термины и определения».

И даже у рыбаков будут неприятности, если диаметр нити в электроудочке составляет менее 0,5 мм, или если размер ячейки в сети составляет менее 100 мм.

Ни выпить…

Вредные привычки — личное дело каждого, но заядлые любители «дымить» не могут заказать себя сигареты или курительные смеси из-за рубежа, поэтому понять, что курят на родине ковбоев или восточных мудрецов с помощью интернет-магазинов не получится.



За рубежом хватает роскошного алкоголя, но заказать его по интернету нельзя

Если вы обратили внимание на буйство сортов пива, водки, коньяка, вина, виски или другого алкоголя — забудьте. А следующим шагом забудьте о безалкогольных напитках — они тоже под запретом.

В интернет-магазинах запрещено заказывать скоропортящиеся продукты. Эту категорию определяют не на нюх со словами «вроде ничего, ещё съедобное», а по вполне осязаемым критериям. Молочная продукция, блюда общественного питания, соки, кондитерские изделия, вареные колбасы, всяческие соусы, икра, сыры, фрукты, овощи. Это неполный список, но вы ведь уже поняли, что гораздо проще готовить на Родине, чем заказывать продукты питания за рубежом? Разве что чай не вызовет у таможенного контроля вопросов.



Бог с ними, с китайскими готовыми блюдами, а вот оригинальных соусов гурманам недостаёт

Даже заказать и вырастить у себя дома деревце со жгучим китайским/индийским перцем не удастся, потому что ни растения, ни семена согласно закону заказывать нельзя из санитарно-карантинных соображений. Правда, на деле покупка семян цветов в интернете почти никогда не грозит россиянам неприятностями, но без оригинальной упаковки и сертификата соответствия требованиям Роскомнадзора есть риск, что импорт семян сочтут контрабандой.

Кстати, медовую продукцию ввозить нельзя, а пчел — можно! А ещё вам без проблем доставят лапшу быстрого приготовления и прочие «бизнес-ланчи». Так что, не пропадём!

Но футболка сухая и совсем не пахнет

Косметические средства заказывать можно, но не все: духи, одеколоны, лосьоны, дезодоранты-аэрозоли, лаки для волос и ногтей запрещены, потому как их считают легковоспламеняющимися веществами.



Баллончики с краской очень дёшевы в китайских магазинах, но таможня их не пропустит

Примерно по этим же соображениям из-за рубежа нельзя заказывать спички, зажигалки, салюты, петарды и бенгальские огни. О бензине-керосине и прочих тормозных жидкостях, надеюсь, объяснять отдельно не стоит?

Никаких скрытых камер для частных сыщиков

Самый милый пункт среди всех разновидностей запретов — пункт о «незаконном обороте техники для негласного наблюдения». Строгая и загадочная формулировка, правда, на деле приводит к ловле каждого, кто купил устройство с интегрированной камерой, которое не выглядит, как камера.

Поэтому любые ручки, часы, брелоки, очки и другие предметы, которые наши китайские друзья оснастили камерой, грозит уголовным делом по статье 138.1 УК РФ. До двухсот тысяч штрафа или ограничение свободы сроком до четырёх лет.



Вот за такие очки вам дадут до 4 лет лишения свободы по «шпионской» статье

Когда государственные органы неявным образом ведут наблюдение за гражданами — это меры противодействия экстремизму и педофилии. Когда журналисты ведут скрытую съёмку звёзд или высокопоставленных лиц — это расследование в общественных интересах. А вот средства скрытой видеофиксации у частных лиц наказуемы — проверено покупателями навороченных очков, видеокамер под видом пожарной сигнализации и умных часов со встроенной камерой. Лучше не рискуйте.

Лекарства под запретом, химические средства — риск

С заказом медикаментов всё сложно — ко всем препаратам, которые содержат сильнодействующие вещества, нужно быть готовым предъявить документы с предписанием от врача, где указано наименование и дозировка. А любителей наращивать мускулатуру расстроит тот факт, что выгодные в покупке за рубежом анаболики тоже находятся вне закона.



Всегда изучайте, не входит ли в состав химреактива запрещенный в России компонент

А заказывать реактивы для научной деятельности без изучения списка наркотических и психотропных препаратов — риск вдвойне, потому что вам за это могут легко «пришить» до 11 лет лишения свободы, и спасёт вас только общественный резонанс (которого может и не быть).

Купил новый «китайфон» — получи уголовное дело от ФСБ!

Если истории с уголовными делами из-за камер в дешёвых китайских часах вы сочли логичными, то учтите также и то, что вы можете стать фигурантом уголовного дела при покупке обычного, ничем не примечательного за рубежом смартфона! Просто потому, что его нет в реестре разрешённых ФСБ устройств с поддержкой шифрования.

А шифрование нужно любому нормальному телефону: для сотовой связи, для Wi-Fi, для Bluetooth. Так что не отвертитесь, нотификацию (разрешение на ввоз) вам придётся получать либо собственноручно от ФСБ в частном порядке, либо быть готовым к тому, что смартфон «застрянет» на таможне и, в конце концов, вернётся отправителю. И это ещё положительный исход, потому как на одного из первых «счастливчиков», который купил себе смартфон Motorola возвращения бренда в Россию вернулся в Россию, завели административное дело.



Без нотификации ЕАЭС новый смартфон может к вам не доехать

Конечно, с финансовым кризисом поток «китайфонов» несказанно увеличился и таможенники сравнительно редко прибегают к проверке нотификаций на отдельные модели, но на всякий случай запомните адрес реестра нотификаций товаров с шифрованием и принимайте в расчёт риск, когда заказываете новую модель смартфона — её могут задержать до выяснения