Когда роботы отнимут у людей работу?

Размышления на тему «вкалывают роботы, а не человек» в недавнем прошлом казались плодом воображения фантастов. Но мечты имеют свойство сбываться, а искусственный интеллект год от года становятся сообразительнее, поэтому увольнять людей, чтобы вместо них работали роботы, многие работодатели начали уже сегодня. В каких профессиях машины заменят человека и куда в таком случае деваться людям?

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Роботы «Сбербанка» заставят вас платить

«Если на стене написать «Сбербанк», рядом моментально образуется очередь из 30 пенсионерок». Если масштабы одного из крупнейших банков России никто не подвергает сомнению, то «киберпанк»-приёмов от него никто не ждёт. Потому что финансовая структура, тесно связанная с бюджетными выплатами, и так не останется без «хлеба».

В действительности же «Сбер» вкладывает огромные средства в свою роботизацию и компьютеризацию — для этого у него есть отдельное подразделение «Сбербанк-Технологии», с высокооплачиваемыми программистами (очень высокооплачиваемыми) и задачами «косить» бюрократию компьютерными алгоритмами как можно интенсивнее.



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Доработки служебных систем «Сбербанк» не особенно афиширует, а вот роботизацией подразделений очень гордится — в январе 2017 года зампред правления банка с радостью поделился информацией, что компания разработала робота-юриста. Он будет заниматься исками к физическим лицам и позволит освободить как минимум 3 тысячи мест по юридической специальности в «Сбербанке». «Освобождённые» сотрудники попадут в программу переобучения или лишатся работы. Чуть позже роботизация затронет и другие профессии в рамках банка.

Как видите, роботы не стоят в научных лабораториях с угрозами «держите меня семеро!», они уже сейчас сокращают количество вакансий по целому ряду профессий. А значит, есть смысл оценить, кто первый попадёт «под удар» роботизации, ждёт ли нас с такими тенденциями повальная безработица и как применяют искусственный интеллект в продвинутых «заграницах».

Замена человеку в бесчеловечных условиях

Изначальная миссия роботов — работать в условиях, в которых человеку полагается «доплата за вредность», а то и вовсе не рекомендуется работать. В условиях открытого космоса, токсичного производства или спасательных операций, например. Звучит не очень романтично для диванных любителей «супергероев» и прочих почитателей передовиков производства, но опасную или сложную работу, которую можно автоматизировать, займёт машинный труд.



В реальности роботы-космонавты мало походят на людей, и гораздо больше — на самодвижущиеся ремонтные инструменты

И не только потому, что человечество дорожит каждым своим представителем и сражается за жизнь неудачливых космонавтов (как в приторных голливудских фильмах). Просто «износ» человека, «текучка кадров» на сложных работах и финансово-юридические проблемы на случай, если работник запросит компенсацию за урон здоровью, мотивируют работодателей отправлять даже менее умелые машины в опасные для людей места работы.

Копать отсюда и до заката

Вопреки всем достижениям программирования, роботы не стали по-настоящему умными (и, тем более, смекалистыми, как это понимают в России) — это всё ещё «консервные банки» с узкой специализацией. Они не умеют действовать «по обстоятельствам», плохо адаптируются к совместной работе с людьми, зато прекрасно справляются с однообразными действиями и не «роняют» качество даже после тысячи одних и тех же подходов.

Проще говоря, некоторые роботы сегодня — это усовершенствованные станки на предприятиях. От обработки деталей на конвейере, приём и сортировка запасных частей, учёт товара на складах, сборка техники, пошив одежды, изготовление обуви и даже медицинские операции (правда, под контролем хирургов).

То есть, роботы почти всегда выполняют задачи уровня «забивай гвозди вдоль этого забора с интервалом 30 см. Если забор закончится — останавливайся, если забор упадёт или станешь промахиваться — отправь сигнал программисту». Робот-юрист, который скоро заступит на пост в «Сбербанке», будет шерстить базу данных, находить в ней должников, составлять для них претензии с зависимости от нескольких степеней «тяжести провинности» перед банком. И, возможно, контролировать их рассылку клиентам банка. Весь его так называемый искусственный интеллект будет сводиться к интерпретации цифр и шаблонных фраз в готовых формулярах. В случае любых отклонений от «белое/чёрное/серое» он будет перекладывать решение на людей-юристов.



Роботы на конвейерах заводов. Видите искусственный интеллект?

Потому что везде, где роботам приходится контактировать с непредсказуемыми людьми, техника рано или поздно даёт сбой — даже болваны-голосовые ассистенты взамен живых специалистов в call-центре никак не могут стать популярными. Операторы сотовой связи, скрипя зубами, продолжают тратить деньги на людей, которые решают задачи эффективнее.

Беспилотные автомобили так и не стали самостоятельными. Их под завязку набили ультразвуковыми (как у летучих мышей), радиолокационными (как у некоторых рыб) и бинокулярными («глаза-камеры», почти как у людей) датчиками и научили понимать правила дорожного движения, лучше чем отличников автошколы. Но машины по-прежнему оказываются более опасными на дорогах общего пользования, чем, например низкооплачиваемые, без идеального зрения и возможности каждую миллисекунду «видеть» дорогу на все 180 градусов водители общественного транспорта. Пройдёт много лет, прежде чем адаптивные механизмы на изучат всемозможные ошибки людей за рулём, чтобы нег допускать их и уметь замечать заранее — только так можно будет предотвратить аварии между «тупыми роботами» и удалыми людьми до того, как они развернутся в полный рост.

Молоток с программой управления — подавляющее большинство роботов

Своим появлением роботы обязаны не любителям фильмов в жанре «фантастика», и даже не сердобольным ребятам, которые хотят сохранить здоровье рабочему классу. Робототехника пришла к нам из оборонной промышленности — потому что «пушечное мясо» вышло из моды и неэффективно в бою, а прочные механизмы, способные уничтожать всё, что движется в радиусе поражения. Или подносить продовольствие в условиях пересеченной местности (для этого Boston Dynamics пинают своих подопечных — робот должен быть по-настоящему устойчивым). Или разминировать местность, чтобы сохранить жизнь солдатам. Потому что раньше подобные мероприятия проводились менее эффективно.

В России робототехника, кстати, так и осталась преимущественно в военной и космической сфере. А вот за рубежом роботы полным ходом пылесосят ковры, подают запчасти, шлифуют или дырявят что-то в автоматическом режиме. При этом совсем не походят на своих двуногих создателей, которыми нас так любят пугать фантасты. Почему? Потому что нет необходимости! Если робот, похожий внешне на паука, лучше справляется с уборкой — его сделают похожим на паука, а не японскую школьницу. И теперь уже военные подглядывают инженерные решения у «гражданской» робототехники, а не наоборот — подобный путь прошли автомобили-внедорожники, к слову.

Сегодня роботы способны быть сборщиками на конвейерах, кассирами, консультантами в выборе техники, официантами (правда, недолго), бухгалтерами, складскими работниками и хирургическими инструментами. Управлять транспортными средствами пытаются, но пока научились заменять разве что машинистов — на асфальте механизмы чувствуют себя неуверенно.

Журналистами тоже могут быть, но только для шаблонных заметок уровня «Прибыль Василия Ивановича по итогам отчётного периода составила $100500 млн., данные предоставлены пресс-службой Василия Ивановича». Иногда роботы успешно «кривляют» музыкантов, а при должной ловкости программистов могут заменять музыкальные коллективы… точнее, быть синхронизированными музыкальными инструментами в облике человека.

Машины пригождаются в автоматизации сельского хозяйства, производства хлеба и кондитерских изделий, почтовых служб… да и всё.

И это в мире, а в России рабочая сила достаточно дешёвая, а роботы достаточно дорогие, чтобы предприниматели отбросили идею инвестировать огромные суммы в механизмы, которые, всё-таки, пока недостаточно универсальны (нет среди роботов «суперменов», которые всем нравятся и всё умеют), тем более, что их нужно обучить и настроить для конкретного рабочего места, а потом следить за отсутствием «глюков» в работе механизмов. В ближайшие 10-20 лет можно не беспокоиться, что машины вытеснят труд человека где-либо, кроме конвейерного труда.