Самая дорогая реклама в истории техники

Ferra.ru, 

Мы собрали лучшие рекламные ролики, которые хайтек-компании показали во время американского Super Bowl. Полминуты эфира стоили 6 миллионов долларов!

На видео:

  • 3 ролика World of Tanks — белорусская компания Wargaming сумела договориться о хорошей скидке и поставила в эфир сразу три 15-секундных рекламных ролика о «Танках»
  • Intel показала свою технологию трёхмерных видеоповторов
  • регистратор и хостер GoDaddy.com предложил сделать сайт — под бессмертнй хит Рика Эстли (ставший в интернете символом троллинга)
  • конструктор сайтов Wix.com снял историю с Джейсоном Стэтхэмом, причём не в главной роли
  • похожий сервис-конструктор Squarespace.com показал страдания Джона Малковича; тот наткнулся на сайт JohnMalkovich.com («ДжонМалкович.ком»), посвященный… рыбалке
  • Amazon показала два ролика про домашнюю умную систему Echo, один из который намекнул на доставку заказов дронами
  • наконец, японская Nintendo прорекламировала новую игровую консоль Switch и игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая выйдет 3 марта
Автор
Ferra.ru
Теги
INTEL AMAZON World of Tanks Wargaming Amazon Echo GoDaddy

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