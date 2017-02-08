Самая дорогая реклама в истории техники
Ferra.ru,
Мы собрали лучшие рекламные ролики, которые хайтек-компании показали во время американского Super Bowl. Полминуты эфира стоили 6 миллионов долларов!
На видео:
- 3 ролика World of Tanks — белорусская компания Wargaming сумела договориться о хорошей скидке и поставила в эфир сразу три 15-секундных рекламных ролика о «Танках»
- Intel показала свою технологию трёхмерных видеоповторов
- регистратор и хостер GoDaddy.com предложил сделать сайт — под бессмертнй хит Рика Эстли (ставший в интернете символом троллинга)
- конструктор сайтов Wix.com снял историю с Джейсоном Стэтхэмом, причём не в главной роли
- похожий сервис-конструктор Squarespace.com показал страдания Джона Малковича; тот наткнулся на сайт JohnMalkovich.com («ДжонМалкович.ком»), посвященный… рыбалке
- Amazon показала два ролика про домашнюю умную систему Echo, один из который намекнул на доставку заказов дронами
- наконец, японская Nintendo прорекламировала новую игровую консоль Switch и игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая выйдет 3 марта