5 лучших сервисов с онлайн-курсами

Беспилотные автомобили и роботы скоро оставят нас без работы — тех, кто не смог освоить профессию, с которой справится только человек. Чтобы научиться новому, не обязательно идти в университет и получать первое (второе, третье) высшее образование — учиться можно и через интернет, причём с теми же профессиональными преподавателями. Мы выбрали пять лучших сервисов для дистанционного образования.

Cousera



Coursera

Cousera — потрясающая площадка, на которой огромное количество университетов из самых разных страных выкладывают свои курсы. Они могут быть как платными, так и бесплатными, как для продвинутых в той или иной сфере, так и для новичков. Приятно и полезно, что по окончании курсов вы можете получить не только чувство собственного удовлетворения, но и сертификат. А приложить сертификат зарубежного университета к резюме никогда не бывает лишним.

Подробнее: https://ru.coursera.org/

Khan Academy



Khan Academy

По сравнению с Coursera, Khan Academy выглядит намного более кустарно. Но эта некоммерческая площадка постоянно получает отличные отзывы. Целые потоки студентов-технарей готовятся к экзаменам по лекциям Khan Academy, потому что они просты и понятны. Изначально курсы (а их огромное количество) были только на английском, но сейчас энтузиасты переводят их на другие языки. На сайте есть огромное количество материалов на русском языке, но навигация оставляет желать лучшего. Зато все материалы совершенно бесплатны. При желании вы можете сделать пожертвование — вклад в бесплатное образование для всех.

Подробнее: https://ru.khanacademy.org/

EdX



EdX

Площадку EdX основали в 2012 году Гарвардский университет и Массачусетский Технологический институт. Но на ней вы можете найти учебные материалы самых разных ВУЗов из разных стран. Как и на Coursera, курсы здесь бывают платные и бесплатные, а качество зависит от того, кто их подготавливал. Очень многие учебные заведения сейчас продвигают идею доступного образования, а сами площадки с онлайн-курсами имеют многомиллионные аудитории. На EdX вы можете найти как лекции по электродинамике с потрясающими примерами и упражнениями, так и курс школьной алгербы, лекции по созданию роботов для тех, кто ничего не понимает в электротехнике, а также множество курсов по архитектуре, культуре, бизесу, истории, языкам, праву и прочему. Далеко не всегда вам нужно пытаться успевать делать задания в срок, многие из предметов можно проходить в своём собственном темпе, что делает онлайн-образование настоящим чудом.

Подробнее: https://www.edx.org/

Lynda.com



Lynda.com

Lynda.com — ветеран онлайн-курсов. Они начали их предлагать еще когда это не было мейнстримом — в далёком 2002 году. В отличие от перечисленных выше сервисов, этот сайт использует иную модель оплаты. Первый месяц вы можете пользоваться любыми учебными материалами бесплатно, искать что вам интересно и смотреть за ужином вместо очередной низкопробной комедии. Но, в конце концов, нужно будет оформить подписку. Базовая обойдётся вам в 20 долларов в месяц, а продвинутая — в 30. Последняя включает упражнения для закрепления пройденного материала, а также возможность смотреть учебные видео оффлайн.

Подробнее: https://www.lynda.com/

Udemy



Udemy

При заходе на главную страницу Udemy вас может встретить сообщение о том, что сайт сию же минуту сформирует для вас самые интересные предложения на основе вашей истории поиска в браузере. Кому-то из-за этого захочется надеть шапочку из фольги, но в целом сам сервис очень дружелюбный и предлагает много прекрасных курсов. Ценовая политика у него довольно странная: курсы могут стоить и сотню, и две сотни долларов, но постоянно нет отбоя от скидок и специальных предложений, когда всё то же самое вам предлагают за 15 долларов. на Udemy представлены дизайн, маркетинг, бизнес, музыка, программирование и еще множество тем на выбор, чтобы никогда не давать вашему мозгу закостенеть.

Подробнее: https://www.udemy.com/courses/