CES 2017: Samsung анонсировала новые QLED телевизоры

Компания Samsung в рамках выставки CES 2017 представила новые топовые телевизоры с высокой яркостью и разрешением 4K QLED — модели Q7, Q8, Q9. Новые LED-дисплеи используют технологию metal Quantum Dot, которая повышает яркость, точность передачи цветов и снижает использование энергии — картинка почти неотличима от OLED экранов.

По словам инженеров, яркость составляет внушительные 1500-2000 нит против 1000 нит у прошлогодних SUHD моделей. Телевизоры также демонстрируют 99% цветового пространства DCI-P3.

Другая интересная особенность — использование отдельного адаптера со всеми выходами. К панели он подключается с помощью оптического кабеля. Продвинутый механизм крепления к стене прилагается. 






Источник
Engadget
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Samsung CES 2017 телевизоры

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