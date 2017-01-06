CES 2017: Sony показала новые 4K HDR OLED телевизоры серии A1E

На CES 2017 представлено множество новых телевизоров, однако новые продукты Sony не могут не вызвать интерес. Ведь именно эта компания в 2008-ом году впервые представила серийную OLED-панель. Новинки серии A1E впечатляет высокой контрастностью, глубоким черным цветом, встроенной уникальной звуковой системой — сам экран является динамиком.

Система Acoustic Surface применяется первые — сам дисплей на органических диодах получает сигналы от крошечных динамиков и усиливает звук с помощью вибрации. Таким образом, достигается невиданная до сих пор синхронизация картинки и звука.

Дизайн у всех трех моделей с диагональю 55, 65 и 77 дюймов одинаковый — большой экран, еле заметные рамки, минимальная толщина, все дополнительные элементы аппаратной начинки находятся в отдельной боковой подставке. За изображение отвечает процессор X1 Extreme, превосходящий по мощности предшественника на 40%.

Стоимость телевизоров не называется. Но не стоит ожидать, что они будут дешевыми.