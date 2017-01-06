CES 2017: Sony показала новые 4K HDR OLED телевизоры серии A1E

На CES 2017 представлено множество новых телевизоров, однако новые продукты Sony не могут не вызвать интерес. Ведь именно эта компания в 2008-ом году впервые представила серийную OLED-панель. Новинки серии A1E впечатляет высокой контрастностью, глубоким черным цветом, встроенной уникальной звуковой системой — сам экран является динамиком.

Система Acoustic Surface применяется первые — сам дисплей на органических диодах получает сигналы от крошечных динамиков и усиливает звук с помощью вибрации. Таким образом, достигается невиданная до сих пор синхронизация картинки и звука.

Дизайн у всех трех моделей с диагональю 55, 65 и 77 дюймов одинаковый — большой экран, еле заметные рамки, минимальная толщина, все дополнительные элементы аппаратной начинки находятся в отдельной боковой подставке. За изображение отвечает процессор X1 Extreme, превосходящий по мощности предшественника на 40%.

Стоимость телевизоров не называется. Но не стоит ожидать, что они будут дешевыми.  

Источник
TechCrunch
Теги
SONY CES 2017 телевизоры

Комментарии

Материалы по теме

CES 2017: ASUS ZenFone 3 Zoom получил двойную камеру и аккумулятор на 5000 мАч

5 января

CES 2017: Dell представила первый 8K-монитор

6 января

CES 2017: Dell представила свой Surface Studio без ПК

6 января

CES 2017: Смартфон ASUS ZenFone AR с 8 ГБ оперативной памяти работает с виртуальной и дополненной реальностью

5 января

Липкий смартфон ZTE Hawkeye: самый интересный и сомнительный концепт CES 2017

5 января

Маркетинговая чепуха. Что стоит за «новыми технологиями» в телевизорах

22 сентября 2015
Из рубрикиТелевизоры
CES 2017: Толщина Xiaomi Mi TV 4 составляет всего 4,9 мм
CES 2017: LG показала 65-дюймовый прототип OLED-экрана-динамика
CES 2017: Google запускает голосовой помощник Assistant на Android TV, смарт-часах и автомобилях

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 403
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 221
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 108
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 100