CES 2017: Толщина Xiaomi Mi TV 4 составляет всего 4,9 мм

Компания Xiaomi привезла на CES 2017 модульный смарт-телевизор Mi TV 4. Вся аппаратная часть, а также все разъемы, включая HDMI, Ethernet, вход для антенны и разъемы для аудиосистемы, вынесены в отдельный блок, подключаемый к панели с помощью порта Mi Port. Впоследствии, если пользователю захочется обновиться, то достаточно менять элементы в «коробке», не трогая сам дисплей.

К слову, экран (а он может иметь диагональ 49, 55 и 65 дюймов) очень тонкий, его толщина составляет всего 4,9 мм, однако в нижней части есть утолщение для удобства крепления.

Mi TV 4 оснащается системой искусственного интеллекта PatchWall, которая изучает привычки зрителя и предлагает интересный для него/нее контент.

Продвинутая система объемного звучания Dolby Atmos распространяет звук и по горизонтали и по вертикали, отражая звук и от стен и от потолка.

За самый большой Mi TV 4 в Китае попросят менее 2000 долларов. За фирменные беспроводные колонки и сабфувер придется заплатить еще порядка 500 долларов. 

Источник
The Verge
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