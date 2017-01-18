77-дюймовый OLED-телевизор LG Signature 77G6V вышел в России

Компания LG Electronics представила в России премиальный OLED-телевизор LG Signature 77G6V. Он получил диагональ экрана 77 дюймов и разрешение 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Осенью прошлого года LG выпустила 65-дюймовый телевизор этой же серии.





Как подчеркивает производитель, в панели телевизора используются самоподсвечивающиеся пиксели, каждый из которых управляется автономно, в том числе быстро отключиться для передачи чистого черного цвета.

Модель оснащается OLED-экраном, интегрированным в стекло. В результате, телевизор имеет тонкий дизайн, толщина самого экрана составляет всего 2,57 мм, а в подставку встроен саундбар. Аудиосистема 4.2 имеет общую мощность 80 Вт, включая сабвуфер на 40 Вт. В качестве программной платформы используется webOS 3.0.

Сама LG Electronics не объявила рекомендованную цену на LG Signature 77G6V, но, например, в М.Видео он стоит 1 499 990 рублей.