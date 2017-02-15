Acer выпустила игровой проектор Predator Z850 в России

Компания Acer выпустила в России игровой проектор Predator Z850. По словам приозводителя, это первый в мире лазерный проектор для воспроизведения ультрашироких изображений высокой четкости.





Проектор Predator Z850 проецирует изображение в формате 24:9 с разрешением 1920 x 720 пикселей. Беззеркальная конструкция с коротким фокусом позволяет размещать проектор вблизи от экрана — 47 см для получения трехметрового изображения. Лазерный диод обеспечивает яркость изображения до 3 тысяч люмен, уровень контрастности составляет 100 000:1.

Проектор Predator Z850 доступен в продаже по рекомендованной розничной цене 399 990 рублей.