Apple тестирует пятое поколение Apple TV с поддержкой 4K

Может показаться удивительным, но телеприставка Apple TV до сих пор не поддерживает 4K-видео. В 2017 году Apple может исправить эту недоработку.


Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на "осведомленные источники", компания сейчас тестирует пятое поколение Apple TV под кодовым названием J105. Телеприставка сможет обрабатывать потоковое видео в разрешении 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), а также обеспечит более живые цвета.

Bloomberg отмечает, что Apple не стала включать более дорогой 4K-процессор в четвертое поколение приставки, поскольку это привело бы к пониженной прибыли. Это сделало Apple TV четвертого поколения, выпущенную в 2015 году, своего рода "гигантским iPhone", особенно учитывая появившуюся поддержку игр и приложений из App Store.

Источник
Bloomberg
Теги
Apple APPLE TV телеприставка 4K

Комментарии

Материалы по теме

20 самых популярных телефонов в мире за всю историю

14 февраля

4K-приставки NVIDIA Shield TV и Shield TV Pro доступны в России

9 февраля

9 скандалов из-за массового брака в телефонах: не только взрывы аккумуляторов

15 февраля

Apple впервые отчиталась о снижении продаж iPhone

27 апреля 2016

Apple начала продажи BeatsX, в том числе в России

10 февраля

Apple представит следующее поколение iPhone, iPad и Apple TV 9 сентября

10 августа 2015
Из рубрикиТелевизоры
Acer выпустила игровой проектор Predator Z850 в России
4K-приставка NVIDIA Shield TV Pro вышла в продажу
Телевизионная приставка Yundoo Y8 получила чип Rockchip RK3399

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 415
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 94
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83