Apple тестирует пятое поколение Apple TV с поддержкой 4K

Может показаться удивительным, но телеприставка Apple TV до сих пор не поддерживает 4K-видео. В 2017 году Apple может исправить эту недоработку.





Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на "осведомленные источники", компания сейчас тестирует пятое поколение Apple TV под кодовым названием J105. Телеприставка сможет обрабатывать потоковое видео в разрешении 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), а также обеспечит более живые цвета.

Bloomberg отмечает, что Apple не стала включать более дорогой 4K-процессор в четвертое поколение приставки, поскольку это привело бы к пониженной прибыли. Это сделало Apple TV четвертого поколения, выпущенную в 2015 году, своего рода "гигантским iPhone", особенно учитывая появившуюся поддержку игр и приложений из App Store.