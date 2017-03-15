Samsung выпустила линейку QLED телевизоров

Компания Samsung Electronics провела торжественное мероприятие в Париже, посвященное международному запуску линейки телевизоров QLED. Напомним, топовые телевизоры QLED с высокой яркостью и разрешением 4K были представлены на январской выставке CES 2017.





В серию вошли модели Q7, Q8, Q9 с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов. В них используется технология квантовых точек, улучшающая угол обзора, цветовой охват, яркость и контраст. Расширенный динамический диапазон HDR 1500 достигает яркости 1500 нит, что заметно больше прошлогодних SUHD моделей. Телевизоры также демонстрируют 99% цветового пространства DCI-P3. Другая интересная особенность — использование отдельного адаптера со всеми выходами. К панели он подключается с помощью оптического кабеля.

Samsung также представила новое настенное крепление без зазора со стеной и серию подставок — треногу Studio Stand и конусную поворотную подставку Gravity Stand. Цены на телевизоры серии QLED стартуют от 2800 долларов США.



