Samsung выпустит телевизор-картину The Frame весной

Компания Samsung Electronics на мероприятии в Париже не только объявила о глобальном запуске новой линейки телевизоров QLED, но и рассказала подробности о концептуальном телевизоре The Frame. Он тоже изначально показывался на январской выставке CES 2017, но тогда о нем сообщалось совсем немного.





Как оказалось, разработка представляет собой не просто концепт, а начнет продаваться уже весной, по крайней мере в США. Правда, ориентировочная цена пока не называется.





The Frame описывается производителем как "интерьерная панель", которую можно использовать как дизайнерский изыск и даже в роли предмета искусства. Все дело в том, что в режиме «Галерея» телевизор напоминает картину в раме.





После выключения режима телевизора The Frame превращается в своего рода картину. Пользователям предлагается более 100 изображений в различных жанрах – включая пейзажи, архитектуру, дикую природу, рисунки и так далее. Также предусмотрены дополнительные опции, такие как выбор различных рамок панели или дополнительная подставка-тренога для полноты образа картины на мольберте. Кроме того, The Frame оснащен прозрачным оптическим кабелем и системой крепления вплотную к стене.