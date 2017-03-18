Безрамочный телевизор от Xiaomi оценили в 2900 долларов

Безрамочный и весьма стильный телевизор от Xiaomi с диагональю 65 дюймов оценили в 2900 долларов (или 19 999 юаней). Новинка поступит в продажу 21 марта, сообщает Gizchina, хотя на рекламном изображении указана другая дата, 31 марта. Разрешение LED-дисплея составляет внушительные 4K. Панель очень тонкая (4,5 мм, шутка ли); достичь этого удалось за счет того, что китайцы вынесли звуковую систему и всю техническую начинку в отдельный блок. 

Новый телевизор станет самым дорогим в истории Xiaomi. О смарт-функциях информации пока нет, как нет данных и о том, появится ли устройство за пределами Китая. 

Источник
Gizchina
Теги
Xiaomi телевизоры

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