Безрамочный телевизор от Xiaomi оценили в 2900 долларов

Безрамочный и весьма стильный телевизор от Xiaomi с диагональю 65 дюймов оценили в 2900 долларов (или 19 999 юаней). Новинка поступит в продажу 21 марта, сообщает Gizchina, хотя на рекламном изображении указана другая дата, 31 марта. Разрешение LED-дисплея составляет внушительные 4K. Панель очень тонкая (4,5 мм, шутка ли); достичь этого удалось за счет того, что китайцы вынесли звуковую систему и всю техническую начинку в отдельный блок.

Новый телевизор станет самым дорогим в истории Xiaomi. О смарт-функциях информации пока нет, как нет данных и о том, появится ли устройство за пределами Китая.