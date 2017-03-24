Samsung открыла российский предзаказ на QLED телевизоры

Компания Samsung Electronics начала прием предварительных заказов на телевизоры линейки QLED ТВ в России. На данный момент для предзаказа доступны первые модели QLED телевизоров серий Q7F с плоским экраном и Q8C с изогнутым экраном, а в ближайшее время для предзаказа будут доступны еще четыре модели, в том числе серии Q7C с изогнутым экраном.


Так, 49-дюймовый плоский Samsung Q7F предлагается за 139 990 рублей, 55-дюймовый — за 159 990 рублей, 65-дюймовый — за 249 990 рублей, 55-дюймовый изогнутый Q8C — за 219 990 рублей, 65-дюймовый изогнутый Q8C — за 329 990 рублей. При покупке QLED телевизора по предварительному заказу покупатель получит в подарок новую акустическую систему от Samsung. В России предзаказ на них можно оформить на сайте Samsung до 17 апреля 2017 года.


Напомним, топовые телевизоры QLED с высокой яркостью и разрешением 4K были представлены на январской выставке CES 2017. В серию вошли модели Q7, Q8, Q9 с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов. В них используется технология квантовых точек, улучшающая угол обзора, цветовой охват, яркость и контраст. Расширенный динамический диапазон HDR 1500 достигает яркости 1500 нит, что заметно больше прошлогодних SUHD моделей. Телевизоры также демонстрируют 99% цветового пространства DCI-P3. Другая интересная особенность — использование отдельного адаптера со всеми выходами. К панели он подключается с помощью оптического кабеля.


Samsung также представила новое настенное крепление без зазора со стеной и серию подставок — треногу Studio Stand и конусную поворотную подставку Gravity Stand.

Источник
Samsung
Теги
Россия Samsung телевизор QLED

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