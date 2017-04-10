Toshiba избавляется от производства телевизоров

Компания Toshiba сообщила о своих планах продать производство телевизоров. Причем, сделка завершится уже в ближайший год. Реализация перспективного направления связана с убытками в сфере ядерной энергетики.

Потенциальными покупателями являются китайская Hisense Group и турецкая Vestel. К слову, последней принадлежат права на выпуск и продажу телевизоров под маркой Toshiba в Европе. В Японии производитель пока что реализует их самостоятельно.

Напомним также, что Toshiba хочет избавиться еще и от полупроводникового производства, а годом ранее уже успела реализовать производство бытовой техники компании Midea. 

Источник
CDRInfo
Теги
TOSHIBA телевизоры

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