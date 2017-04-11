LeEco отказалась от покупки Vizio

Прошлым летом LeEco удивила весь мир, анонсировав покупку Vizio, производителя телевизоров из Соединенных Штатов Америки. Предполагалось, что такой шаг поможет компании начать завоевывать рынок США.

Однако из-за финансовых проблем, которые испытывает сейчас LeEco, от сделки пришлось отказаться, о чем руководство компании сообщило сегодня. Впрочем, несмотря на это, партнерские отношения между китайским гигантом и Vizio продолжатся.

Согласно новому соглашению, Vizio займется продвижением контента от LeEco в США. А LeEco, в свою очередь, начнет продавать телевизоры Vizio в Китае. 

Источник
TechCrunch
Теги
LeEco VIZIO

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