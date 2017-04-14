Продажи QLED телевизоров Samsung стартовали в России

Компания Samsung Electronics сообщила о начале продаж в России телевизоров линейки QLED ТВ. Серия представлена а 12 моделями с плоским и изогнутым экраном диагональю от 49 до 88 дюймов. Все они поддерживают HDR-формат, имеет максимальную яркость 1500 - 2000 нит и антибликовое покрытие.





В продаже уже доступны следующие модели. Серия Samsung Q7F представлена плоскими моделями диагональю 49, 55 и 65 дюймов по цене 139 990, 159 990 рублей и 249 990 рублей. В серия Q7С вошли изогнутые телевизоры диагональю 49, 55 и 65 дюймов по цене 154 990, 179 990 рублей и 269 990 рублей. Более высококлассные Q8С с изогнутыми дисплеями диагональю 55 и 65 дюймов доступны за 219 990 и 329 990 рублей. Топовые Q9F диагональю 65 и 88 дюймов поступят в продажу в мае и конце лета, соответственно.





Напомним, топовые телевизоры QLED с высокой яркостью и разрешением 4K были представлены на январской выставке CES 2017. В серию вошли модели Q7, Q8, Q9 с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов. В них используется технология квантовых точек, улучшающая угол обзора, цветовой охват, яркость и контраст. Расширенный динамический диапазон HDR 1500 достигает яркости 1500 нит, что заметно больше прошлогодних SUHD моделей. Телевизоры также демонстрируют 99% цветового пространства DCI-P3. Другая интересная особенность — использование отдельного адаптера со всеми выходами. К панели он подключается с помощью оптического кабеля.





Samsung также представила новое настенное крепление без зазора со стеной и серию подставок — треногу Studio Stand и конусную поворотную подставку Gravity Stand.