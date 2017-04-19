Телевизоры Sony BRAVIA начали обновляться до Android 6.0 Marshmallow

Компания Sony сообщила о начале обновления телевизоров Sony BRAVIA на базе платформы Android TV до более свежей версии — Android 6.0 Marshmallow. Обновиться должны все телевизоры с Android TV модельного ряда 2015 – 2017 годов.


Платформа Android TV на базе Android 6.0 Marshmallow получила новый интерфейс и новые возможности работы. Например, пользователи смогут использовать внешние устройства в качестве дополнительной памяти телевизора, поддерживается хранение приложений и медиафайлов объемом до 1 эксабайта.

Упрощена настройка телевизора и поиск контента с новой системой фильтрации по жанрам. Кроме того, как обещают разработчики, обновление повышает быстродействие и устойчивость операционной системы Android TV.

Источник
Sony
Теги
SONY телевизор Android 6.0 Marshmallow Android TV

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