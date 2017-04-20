Флагманские корейские телевизоры в России: презентация Samsung QLED TV

Корейцы очень долго готовили выпуск новых флагманских телевизоров — серия QLED 2017 колесила по выставкам с начала января. Затем Samsung внедряли сборку новинок на заводе в Калуге, и, наконец, 19 апреля презентовали модели широкой общественности.

Что показали?

Герой презентации — серия Samsung QLED TV 2017 (Q7, Q8 и Q9), сейчас она состоит из десяти моделей с разрешением 4K. Выбирать можно из плоских и изогнутых телевизоров с диагональю от 49 до 88 дюймов. Все они работают под управлением операционной системы Tizen, с которой «умные ТВ» по уровню оснащения могут оперировать приложениями и играми наравне со смартфонами, а ещё очень быстро включаются и переключаются между источниками воспроизведения.



Презентация Samsung QLED TV

Главным препятствием, которое мешало сделать умные телевизоры по-настоящему компактными, был клубок проводов в корпусе — в новых QLED TV все провода будут спрятаны с глаз подальше. Из корпуса выходит только один тонкий оптоволоконный кабель, а все разъёмы располагаются в выносном модуле One Connect. Это гораздо удобнее, чем «уши» из толстых HDMI и аудио-кабелей, которые свисают многослойной «лапшой», если телевизор располагается на стене. Теперь крепить телевизор к стене можно без зазора.



Телевизор без разъёмов на корпусе удобнее крепить на стену

Оболочку Smart Hub доработали: теперь список из телеканалов, потоковых сервисов (YouTube и другие) и файлов на накопителях стал удобнее, а ещё на экран телевизора стало гораздо проще транслировать изображение со смартфона. Вдобавок в телевизоре можно включить функцию оповещения о результатах и грядущих датах спортивных матчей (только любимых команд или всех подряд), а ещё по нажатию кнопки телевизор умеет докладывать, какая музыкальная композиция играет в эфире (примерно так, как это делает Shazam).

«QLED — это такой IPS или AMOLED?»

Но главное в телевизоре — экран. Новые дисплеи QLED — гордость Samsung.

Плазменные телевизоры в недавнем прошлом блистали качеством изображения, но прожорливость, огромный вес и «выгорание» экрана со временем поставили крест на таких моделях. Сейчас актуальны модели на базе ЖК-дисплеев (они делятся на устаревшие TN, современные-модные IPS и компромиссные VA) и OLED-матриц (состоят из светодиодов, которые излучают сами по себе и не нуждаются в подсветке — очень высокая контрастность, идеальный чёрный цвет, но малый ресурс и высокая цена).



Презентация Samsung QLED TV

Samsung в последние годы двигает относительно другую технологию — экраны на базе квантовых точек. Хотя аббревиатуры OLED и QLED визуально похожи, путать их ни в коем случае нельзя. Если первые состоят только из «сетки» излучающих диодов-пикселей и защитного стекла, то структура QLED ближе к ЖК-экранам — в таких дисплеях есть подсветка. Свет от неё падает на эти самые квантовые точки — очень-очень маленькие частички из специальных материалов — которые в свою очередь переизлучают очень чистый цвет. Новый тип дисплеев потребляет на треть меньше энергии, чем и без того экономичный OLED, гораздо ярче и долговечнее. Например, в новых телевизорах уровень яркости составляет 2000 кд/м2 против типичных для OLED 900 кд/м2. А лучшие дисплеи на смартфонах, к примеру, выдают 600 кд/м2.



Запас яркости нужен для того, чтобы изображение было хорошо видно даже солнечным днём

Что это даёт на практике? Во-первых, телевизор становится удобно использовать даже в освещенной солнцем комнате, во-вторых, с таким уровнем яркости телевизор гораздо лучше «орудует» улучшенной цветопередачей и расширенным динамическим диапазоном (HDR). Да и углы обзора в таких матрицах стали ещё лучше.

Что такое HDR и зачем он нужен? В целом это когда яркие точки могут быть ярче, а тёмные — темнее. Прибавьте к этому цвет, и получится лучшая детализация и множество новых оттенков. HDR «состоит» из стандарта хранения самого видео и поддержки его со стороны телевизоров.

Иначе говоря, HDR — это новый стандарт, разработанный для того, чтобы самые качественные дисплеи показывали картинку «на все деньги». А чтобы эта самая картинка была академически правильной, а не просто перенасыщенной, как какой-нибудь мультфильм, телевизор откалибровали под палитру DCI-P3 — Samsung QLED отображают 99% оттенков по стандарту цифровых кинотеатров.



Картинка в телевизорах без HDR тусклая. Просто мало кто видел, что бывает лучше

Сделано в России

Корейцы действительно доверили сборку своих самых технически совершенных телевизоров калужскому заводу Samsung Electronics. Это не значит, что под Калугой мастерят матрицы на квантовых точках — телевизоры прибывают в Россию комплектами, каждый экземпляр собирают вручную, а потом тщательно проверяют дисплей и всё устройство в целом в темноте.



С нынешним дизайном техники молодёжи уже не объяснишь, почему телевизоры называли «ящиками»

Это не «нанотехнологии» в том понимании, в котором нам хотелось бы видеть российские заводы, зато телевизоры теперь слабее привязаны к курсам валют, в России не будет дефицита комплектующих для новых моделей, доставка и производство стали быстрее, да и рабочие места в Калужской области — это уже хорошо.

О ценах

Самый доступный телевизор Samsung QLED обойдётся в 139 тысяч рублей. Не дёшево, но флагманские модели OLED, в действительности, стоят примерно столько же, при менее ярком дисплее и постепенной деградации пикселей уже спустя 30 тысяч часов работы.



Модельный ряд Samsung QLED TV в России