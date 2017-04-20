Флагманские корейские телевизоры в России: презентация Samsung QLED TV

Корейцы очень долго готовили выпуск новых флагманских телевизоров — серия QLED 2017 колесила по выставкам с начала января. Затем Samsung внедряли сборку новинок на заводе в Калуге, и, наконец, 19 апреля презентовали модели широкой общественности.

Что показали?

Герой презентации — серия Samsung QLED TV 2017 (Q7, Q8 и Q9), сейчас она состоит из десяти моделей с разрешением 4K. Выбирать можно из плоских и изогнутых телевизоров с диагональю от 49 до 88 дюймов. Все они работают под управлением операционной системы Tizen, с которой «умные ТВ» по уровню оснащения могут оперировать приложениями и играми наравне со смартфонами, а ещё очень быстро включаются и переключаются между источниками воспроизведения.

Презентация Samsung QLED TV
Презентация Samsung QLED TV

Главным препятствием, которое мешало сделать умные телевизоры по-настоящему компактными, был клубок проводов в корпусе — в новых QLED TV все провода будут спрятаны с глаз подальше. Из корпуса выходит только один тонкий оптоволоконный кабель, а все разъёмы располагаются в выносном модуле One Connect. Это гораздо удобнее, чем «уши» из толстых HDMI и аудио-кабелей, которые свисают многослойной «лапшой», если телевизор располагается на стене. Теперь крепить телевизор к стене можно без зазора.

Телевизор без разъёмов на корпусе удобнее крепить на стену
Телевизор без разъёмов на корпусе удобнее крепить на стену

Оболочку Smart Hub доработали: теперь список из телеканалов, потоковых сервисов (YouTube и другие) и файлов на накопителях стал удобнее, а ещё на экран телевизора стало гораздо проще транслировать изображение со смартфона. Вдобавок в телевизоре можно включить функцию оповещения о результатах и грядущих датах спортивных матчей (только любимых команд или всех подряд), а ещё по нажатию кнопки телевизор умеет докладывать, какая музыкальная композиция играет в эфире (примерно так, как это делает Shazam).

«QLED — это такой IPS или AMOLED

Но главное в телевизоре — экран. Новые дисплеи QLED — гордость Samsung.

Плазменные телевизоры в недавнем прошлом блистали качеством изображения, но прожорливость, огромный вес и «выгорание» экрана со временем поставили крест на таких моделях. Сейчас актуальны модели на базе ЖК-дисплеев (они делятся на устаревшие TN, современные-модные IPS и компромиссные VA) и OLED-матриц (состоят из светодиодов, которые излучают сами по себе и не нуждаются в подсветке — очень высокая контрастность, идеальный чёрный цвет, но малый ресурс и высокая цена).

Презентация Samsung QLED TV
Презентация Samsung QLED TV

Samsung в последние годы двигает относительно другую технологию — экраны на базе квантовых точек. Хотя аббревиатуры OLED и QLED визуально похожи, путать их ни в коем случае нельзя. Если первые состоят только из «сетки» излучающих диодов-пикселей и защитного стекла, то структура QLED ближе к ЖК-экранам — в таких дисплеях есть подсветка. Свет от неё падает на эти самые квантовые точки — очень-очень маленькие частички из специальных материалов — которые в свою очередь переизлучают очень чистый цвет. Новый тип дисплеев потребляет на треть меньше энергии, чем и без того экономичный OLED, гораздо ярче и долговечнее. Например, в новых телевизорах уровень яркости составляет 2000 кд/м2 против типичных для OLED 900 кд/м2. А лучшие дисплеи на смартфонах, к примеру, выдают 600 кд/м2.

Запас яркости нужен для того, чтобы изображение было хорошо видно даже солнечным днём
Запас яркости нужен для того, чтобы изображение было хорошо видно даже солнечным днём

Что это даёт на практике? Во-первых, телевизор становится удобно использовать даже в освещенной солнцем комнате, во-вторых, с таким уровнем яркости телевизор гораздо лучше «орудует» улучшенной цветопередачей и расширенным динамическим диапазоном (HDR). Да и углы обзора в таких матрицах стали ещё лучше.

Что такое HDR и зачем он нужен? В целом это когда яркие точки могут быть ярче, а тёмные — темнее. Прибавьте к этому цвет, и получится лучшая детализация и множество новых оттенков. HDR «состоит» из стандарта хранения самого видео и поддержки его со стороны телевизоров.

Иначе говоря, HDR — это новый стандарт, разработанный для того, чтобы самые качественные дисплеи показывали картинку «на все деньги». А чтобы эта самая картинка была академически правильной, а не просто перенасыщенной, как какой-нибудь мультфильм, телевизор откалибровали под палитру DCI-P3 — Samsung QLED отображают 99% оттенков по стандарту цифровых кинотеатров.

Картинка в телевизорах без HDR тусклая. Просто мало кто видел, что бывает лучше
Картинка в телевизорах без HDR тусклая. Просто мало кто видел, что бывает лучше

Сделано в России

Корейцы действительно доверили сборку своих самых технически совершенных телевизоров калужскому заводу Samsung Electronics. Это не значит, что под Калугой мастерят матрицы на квантовых точках — телевизоры прибывают в Россию комплектами, каждый экземпляр собирают вручную, а потом тщательно проверяют дисплей и всё устройство в целом в темноте.

С нынешним дизайном техники молодёжи уже не объяснишь, почему телевизоры называли «ящиками»
С нынешним дизайном техники молодёжи уже не объяснишь, почему телевизоры называли «ящиками»

Это не «нанотехнологии» в том понимании, в котором нам хотелось бы видеть российские заводы, зато телевизоры теперь слабее привязаны к курсам валют, в России не будет дефицита комплектующих для новых моделей, доставка и производство стали быстрее, да и рабочие места в Калужской области — это уже хорошо.

О ценах

Самый доступный телевизор Samsung QLED обойдётся в 139 тысяч рублей. Не дёшево, но флагманские модели OLED, в действительности, стоят примерно столько же, при менее ярком дисплее и постепенной деградации пикселей уже спустя 30 тысяч часов работы.

Модельный ряд Samsung QLED TV в России
Модельный ряд Samsung QLED TV в России

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