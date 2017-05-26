Sony выпускает OLED-телевизоры BRAVIA серии А1 с экраном-динамиком

Компания Sony сообщила о скором начале продаж в России OLED-телевизоров BRAVIA серии А1. На данный момент две модели из трех стали доступны для предварительного заказа в фирменном интернет-магазине Sony Store Online.





Так, версия KD-55A1 с диагональю 55 дюйма предлагается за 299 990 рублей, а 65-дюймовая KD-65A1 — за 399 990. Также предусмотрена 77-дюймовая версия KD-77A1, но для нее цена пока не установлена.





В телевизорах серии A1 используется OLED-дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), содержащий более 8 миллионов самосветящихся органических светодиодов. Такой дисплей обеспечивает реалистичную передачу цветов и широкий угол обзора. За быструю отрисовку изображения отвечает процессор X1 Extreme, а также улучшает передачу 4K HDR изображения. Программной платформой выступает Android TV.





Звук в телевизорах серии A1 излучается самим экраном, а не отдельными динамиками. Акустическая технология Acoustic Surface позволяет транслировать звук всей плоскостью экрана, а передача низких частот поддерживается сабвуфером, встроенным в подставку.