4 недорогих 4K-телевизора с поддержкой HDR

Давайте честно: эра 4K наступила. А это значит, что очень даже можно присматриваться к покупке телевизора с соответствующим разрешением. Еще лучше — с поддержкой HDR. И не обязательно подобное устройство должно быть дорогим.

Что такое HDR и зачем оно нужно

Если вкратце, то HDR — это расширенный динамический диапазон. Если доступно: телевизоры с поддержкой HDR могут делать тёмные цвета ещё темнее, а светлые — ещё светлее, одновременно увеличивая точность цветопередачи и в целом цветовой диапазон. Картинка ниже даст представление о разнице между обычным изображением и тем, что даёт ТВ с поддержкой HDR (но, конечно, не является настоящей демонстрацией HDR — ведь у вас обычный монитор). Телевизоры, поддерживающие эту технологию, показывают 75% цветов, которые может воспринять человеческий глаз. И это очень круто!Вместе с тем для HDR нужен и специальный контент, то есть подготовленные для HDR фильмы, но это тема для другой статьи.



Обычный телевизор и телевизор с HDR*

Мы выбрали четыре недорогих моделей телевизоров с поддержкой HDR. Давайте определимся с понятием «недорогой». Дело в том, что смысл брать 4K-телевизор есть, если у него большая диагональ — хотя бы 49-50 дюймов. Тогда, что называется, вы прочувствуете такое разрешение. Подробнее обо всех особенностях Ultra HD вы можете узнать в этой статье. Ниже приведена подборка как раз телевизоров с диагональю 49-50 дюймов.

Экран: 50 дюймов

Smart TV: Android TV

Звук: 2х 8 Вт

Цена: 55 000 рублей

Дизайн L50C1US для большинства устройств подобного класса. Чувствуется минимализм. Инженеры оснащают свои детища максимально тонкими рамками. И у них этого очень даже неплохо получается.

Телевизор приятно удивил. Калибровка дисплея (матрицу для TLC произвела компания AU Optronics) у L50C1US средненькая, но вручную настраивается на крепкую «четверочку». Углы обзора отличные.

Если не можешь разработать нормальное Smart TV, то обратись к Google. За «ум и сообразительность» у L50C1US отвечает Android TV версии 5.1.1. А это значит, что поддерживается большое количество приложений, которые скачиваются прямо из Play market. В том числе и игры. Нас же больше всего порадовал всеядный встроенный плеер. И хороший апскейл видео меньшего разрешения.



TCL L50C1US

LG 50UH630V

Экран: 50 дюймов

Smart TV: WebOS 3.0

Звук: 2х 10 Вт

Цена: 50 000 рублей

Самый дешевый участник подборки. С функциональностью у 50UH630V все в порядке. WebOS давно зарекомендовала себя как очень продуктивный Smart TV. И уж точно не уступит тому же Android TV — софта написано предостаточно. Работает «ось» бодро.

За изображение отвечает IPS-матрица собственного производства. Применяется подсветка EdgeLED. Настройки 50UH630V имеют сразу десять режимов качества изображения, включая два экспертных пресета. Да, телевизоры LG имеют большое количество опций и легко калибруются. Технология PMI (Picture Mastering Index) отлично подойдет для тех, кто собирается играть перед телевизором. Динамические сцены не превратятся в цифровую «кашу».



LG 50UH630V

Sony KD-49XD7005

Экран: 49 дюймов

Smart TV: Android TV

Звук: 2х 10 Вт

Цена: 63 000 рублей

Телевизоры Sony уже давно используют Android TV. И это здорово. Функциональность Sony Entertainment Network (SEN) откровенно хромала. Теперь же Smart TV японских «ящиков» не уступает конкурентам из Кореи. Разве что прошивка могла бы работать чуточку быстрее.

В основе телевизора лежит 200-герцовая IPS-матрица. Поэтому контрастность у телевизора не очень высокая — ~800:1. Заводская калибровка — средняя, но все в рамках приличия. При желании ситуацию всегда можно подправить. Большой выбор настроек изображения присутствует.



Sony KD-49XD7005

Samsung UE49KU6300U

Экран: 49 дюймов

Smart TV: Tizen OS

Звук: 2х 10 Вт

Цена: 59 000 рублей

Главная дизайнерская «фишка» UE49KU6300U — вогнутый экран. Именно дизайнерская, так как при диагонали 49 дюймов искривление никак не ощущается. Подробнее о плюсах и минусах изогнутых экранов можете прочитать здесь. Конкретно у UE49KU6300U радиус искривления составляет 4,2 м.

Tizen OS в плане функциональности не уступает, ни Android TV, ни WebOS. Устройство хорошо откалибровано на заводе. Цветовая температура слегка завышена, поэтому изображение может получить прохладный оттенок. Гамма в норме. Контрастность высокая — ~6000:1. UE49KU6300U отлично подойдет для просмотров фильмов, но в случае с изогнутым экраном важно правильно перед ним расположиться.



Samsung UE49KU6300U

* источник иллюстрации — 4k.com